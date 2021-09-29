Владимир Путин: «В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии»

Об этом глава государства сообщил на совещании по экономическим вопросам. В то же время при планировании бюджета на ближайшие три года по возможности добавляются дополнительные меры поддержки граждан. Так, например, речь идёт о единовременных выплатах, которые в этом году получили семьи с детьми школьного возраста, пенсионеры, а также военнослужащие.

Татьяна Голикова, вице-премьер России, заявила, что в следующем году размер средней пенсии в стране составит 18 521 рубль. С 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы на 5,8%, а социальные — на 7,7%.