Владимир Путин заявил о необходимости внесения изменений в регламент мобилизации

Президент России заявил, что Минобороны несвоевременно внесло изменения в список мобилизуемых россиян. По словам главы государства, изначально Минобороны сообщило, что ряд россиян нет необходимости призывать в рамках частичной мобилизации. Ведомство перечислило эти категории граждан, однако не внесло изменения в нормативно-правовую базу. «Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», — пояснил президент.

Владимир Путин также сообщил, что подписал указ, согласно которому отсрочку от мобилизации получат аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, а также учащиеся вечерних отделений. Ранее он потребовал быстро и основательно разобраться с допущенными при частичной мобилизации ошибками, исключив их в будущем.

Напомним, 21 сентября в своём обращения к гражданам России президент РФ объявил о начале частичной мобилизации. Призыву подлежат россияне, состоящие в запасе, уже проходившие службу в армии, а также имеющие подходящую военно-учетную специальность. Кроме того, глава государства подчеркнул, что перед отправкой в части мобилизованные будут проходить дополнительную военную подготовку.