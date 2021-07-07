Властям Норильска и Дудинки продлят полномочия по переселению граждан с Севера

Напомним, власти Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района были наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края на 2011—2020 годы. Меры социальной поддержки оказывались в этот период за счёт средств краевого бюджета. И реализация мероприятия государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан» была завершена 31 декабря 2020 года.

При обсуждении нового законопроекта депутаты поинтересовались у докладчика – министра строительства Сергея Козупицы, все ли стороны выделили финансы на выполнение соглашения? Сергей Козупица пояснил, что на 2021 год деньги выделили краевой бюджет — 113,2 млн рублей и «Норникель» — в объёме 830 млн рублей. С 2022 года планируется участие федерального бюджета в объёме 237 млн рублей ежегодно. Задумано переселять по 427 семей в год. Министерство направило обращение в соответствующие ведомства, чтобы при формировании федерального бюджета на 2022 год эти расходы были заложены.

Председатель комитета Анатолий Амосов предложил принять законопроект сразу в двух чтениях, чтобы не было никаких препятствий для финансирования программы и получения сертификатов на жильё.