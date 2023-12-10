Влюбить в Норильск

– Анастасия, туризм — это про многокилометровые походы, тяжёлый рюкзак, обветренное лицо. Каково хрупкой девушке работать в отрасли, далёкой от цивилизации и комфорта?

– Я люблю походы и по возможности сразу накидываю рюкзак на плечи и отправляюсь гулять по окрестностям. У нас есть что посмотреть, особенно наш край славится множеством водопадов. Умыться в таком водопаде уже часть косметической процедуры, а если попить эту воду, можно получить хороший заряд бодрости. Поэтому туристы в арктическом крае молодеют и хорошеют. Несмотря на внешнюю мягкость, я уже достаточно опытный турист. Пара десятков походов многому научили: умею и костёр разжечь, и палатку установить.

– Расскажите о деятельности Центра развития туризма: какие у него задачи и как они выполняются.

– ЦРТ был образован в декабре 2019 года. Его работа заключается в том, чтобы показать россиянам, насколько оригинален и привлекателен арктический туризм. Одна из наших задач — обратить внимание норильчан на великолепие родного края. Если жители любят свой город, то и туристы едут туда активнее.

Мы организовываем виртуальные экскурсии, бесплатные походы, регулярно делимся новостями в соцсетях, разрабатываем полиграфическую продукцию. Уже издали буклет–путеводитель о

Норильске, аккумулирующий данные о турпродуктах, туроператорах, полезные контакты. Распространяем рекламу о турпотенциале Норильска в бортовых журналах, на билбордах — публикации можно встретить в Москве, Санкт–Петербурге, Сочи.

По поручению главы города Дмитрия Карасева сейчас готовим большой проект по благоустройству берега реки Хараелах, где проводится туристический слёт, имеющий полувековую историю.

Общие мероприятия, форумы, выставки в рамках арктического туризма — везде участвуем. Одно из последних событий, на котором мы также заявили о себе, — масштабная выставка «Россия», проходящая в Москве. Мы встречаемся с коллегами из других арктических территорий, обсуждаем проблемы, делимся достижениями, перенимаем полезный опыт. Всё для того, чтобы влюбить в наш город и жителей, и гостей.

– Какие виды туризма доступны в Норильске?

– Для знакомства с природными особенностями подходит спортивный туризм: сплавы, походы, восхождения, джип–туры, пешие экскурсии по городу и окрестностям и даже вертолётные путешествия. Различными фестивалями и выставками представлен событийный туризм. Наш фестиваль летнего туризма на реке Ергалах привлёк множество представителей туриндустрии и не только. К нам приезжали сотрудники Первого телеканала. Недавний выпуск телепередачи «Непутёвые заметки» был посвящён Таймыру и Норильску.

За последние три года турпоток увеличился в три раза. В 2022–м наша территория приняла 12 тысяч туристов, 16–18 тысяч человек — ожидаемая цифра за 2023–й.

– Каковы основные ресурсы ЦРТ?

– Информационные ресурсы — это интернет–площадки: страница «ВКонтакте», Telegram–канал. У нас есть и собственный сайт. Везде мы анонсируем мероприятия, приглашаем к участию, рассказываем о турпродуктах, проводим конкурсы, подводим итоги деятельности. Можно прийти прямо в офис центра за необходимой информацией — мы всегда рады гостям. У нас есть VR–очки, с их помощью можно окунуться в виртуальную экскурсию.

Мы сотрудничаем с разными структурами, так или иначе относящимися к туризму. В городе есть Федерации альпинизма, туризма — они организуют бесплатные походы и восхождения; представители Музея Норильска и Клуба исследователей Таймыра проводят экскурсии по городу, рассказывают о том, как строился город, возник комбинат. С федерацией «Кроссфит», развивающей в городе сапсёрфинг, нынче реализовали совместный проект — летний фестиваль. Также помогают наши рестораторы, аниматоры.

– Кто проводит экскурсии, сопровождает загородные выходы туристов?

– Экскурсоводы — это люди, бесконечно влюблённые в свой город. Они с горящими глазами расскажут о самобытной культуре, истории, откроют много нового даже для местных жителей, но этого мало. С 2024 года требования к экскурсоводам ужесточились. Законодательно закреплена обязательная профпереподготовка гидов–экскурсоводов. Все аттестованные и получившие квалификацию специалисты числятся в реестре гидов–экскурсоводов.

– Как у вас обстоят дела с кадрами?

– Востребованность турмеро-приятий повысилась, поэтому мы ощущаем дефицит сотрудников. Как выход, взялись за грантовые проекты, направленные на обучение, профориентацию специалистов в области туризма. Так, уже реализованы выездные обучения «Школа юного гида», «Мобильная фотография», привлекающие в нашу структуру юное поколение. Один из удачных примеров результата — телерепортаж об экскурсии по молочному заводу, которую провела девочка — ученица «Школы юного гида». Все действующие кадры обучены, даже сотрудники гостиничного бизнеса прошли курс «Стандарты безупречного сервиса». Гиды–экскурсоводы дополнительно освоили курс по ораторскому мастерству.

– Как обеспечивается безопасность в походах?

– Помимо прочего, проводник должен иметь спортивный разряд и допуск, подтверждённый маршрутно–квалификационной комиссией. За плечами у гида должны быть официально зарегистрированные походы по предполагаемому маршруту. Такого надёжного человека можно подобрать через ЦРТ. Предварительно каждый выход согласуется с МЧС, с ними же поддерживается связь в течение похода. Сотрудники норильской службы спасения дежурят и обеспечивают безопасность на наших выездных мероприятиях.

На всех маршрутах установлены стенды с информацией, куда обращаться, если нужна помощь.

Кроме того, каждый маршрут, любое восхождение и даже городская экскурсия опробованы мной и сотрудниками ЦРТ лично.

– В последнее время стал модным промышленный туризм. Как налажена связь с предприятиями?

– Это новое направление в сфере туризма, ставшее очень популярным в последние два–три года, причём по всей России. Инициатором этого направления выступает Агентство стратегических инициатив. В нашем городе оно активно развивается благодаря Агентству развития Норильска. Конечно, сотрудничество с градообразующим предприятием открывает нам двери на производство. Представители «Норникеля» осуществляют подготовку к экскурсиям, обеспечивают безопасность, дают возможность увидеть технологические процессы изнутри. Сейчас туроператоры организуют экскурсии в шахту «Ангидрит», в теплицы и на майнинговую ферму.

– Как развивается туристическая инфраструктура на территории?

Планированием работы по развитию туристической отрасли в Норильске занимается управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма администрации города.

Сейчас в работе несколько проектов. Первый из них — обустройство смотровых площадок на горе Шмидта. Другая территория, заслуживающая внимания, — парк «Озеро Долгое». Здесь продолжится работа по обустройству современной парковой зоны.

Самый крупный проект — создание туристического визит– центра. Это будет визитная карточка города и связующий элемент между туристами и субъектами туристической сферы. Рассчитываем, что в первом квартале 2025–го центр распахнёт свои двери.

– Занимаетесь ли вы сувенирной продукцией? Что увозят туристы из Норильска?

– Сувениры — небольшая, но важная часть любого путешествия. Мы контактируем с производителями, некоторые из их уникальных идей уже реализованы, особенно много новинок у нас появилось в этом году. Новые бренды разнообразны — от открытки до сувенира из кости. Каждая вещь содержит исключительную черту, характерную только для нашей территории. Мы предлагаем всем привычные магниты, неповторимые сувениры из кости, замечательный северный парфюм и даже одежду арктического бренда. С пустыми руками Норильск никто не покидает.