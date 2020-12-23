Вместе с пандемией в нашу жизнь вошла онлайн-платформа ZOOM

В связи с этим многие родители обеспокоены, что их дети проводят теперь слишком много времени перед компьютером, и не аукнется ли это на здоровье. Ведь многие дети уже сейчас жалуются на головные боли и ухудшение зрения.

Однако в управлении образования нас заверили, что никакой угрозы нет, все занятия проходят строго по санитарно-эпидемиологическим нормам. Так рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на экране монитора не должна превышать 15 мин. для детей 6-10 лет, 20 мин. для детей 10-13 лет и 25-30 мин. (на 2-м часу работы не более 20 мин.) для тех, кому больше 13 лет.

При этом эти нормы вовсе не говорят о сокращении длительности занятий. Урок - это не только работа перед компьютером, но также и работа с учебниками, и выполнение заданий в рабочих тетрадях.