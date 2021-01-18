Вместо дополнительного заработка норильчанин лишился 20 тысяч рублей

Как пояснили в отделе полиции №1 МВД России по Норильску, норильчанин в течение долгого времени наблюдал за одним аккаунтом в социальных сетях, в котором рассказывали о возможности 100% дохода от взноса на фондовую биржу. Понадеявшись на положительные отзывы и на обещание владельца аккаунта, что все взносы будут защищены и застрахованы, а выплата будет начислена в течение 18 часов, парень решил испытать удачу и попробовать.

По инструкции, поступившей с неизвестного номера, он перечислил 10 тысяч рублей, которые ему скинули, якобы представители данной компании, а непосредственно перед ожидаемой выплатой ещё около 10 тысяч рублей.

После этого его добавили в чёрный список, сообщения из переписки были удалены, и с ним перестали выходить на связь, тогда потерпевший понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции предупреждают: ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам обещают доход, значительно превышающий процент финансовых организаций с надежной репутацией, предлагают в короткий срок заработать большие деньги на участии в биржевых инвестициях или спортивных событиях, помните, что вы можете иметь дело с мошенниками. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте на сторонних ресурсах отзывы о подобных финансовых схемах, посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми – всеми, к кому вы можете обратиться за советом.