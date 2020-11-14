Вначале было слово

14 ноября — Международный день логопеда, профессиональный праздник логопедов и дефектологов.

Наша героиня 17 лет пробыла воспитателем в детских садах Норильска.

В 2001 году окончила ЛГУ по специальности «учитель–логопед», 12 лет работала в центре «Виктория».

Сегодня, будучи на пенсии, продолжает работать в частном центре.

– Давайте начнём с основ. Какова задача логопеда? Что он должен делать, кроме того, чтобы выставить правильное произношение?

– В норме логопед помогает человеку, чаще, конечно, детям, овладеть речью и письмом. Но есть масса случаев отклонения от нормы — дисграфия, дислексия, дизартрия и многие другие, где конечная цель, в принципе, та же, но важно помочь человеку влиться в социум, не стесняясь своего недуга. Ведь речь — это наш билет в общество. Именно на правильной речи строится письмо, а на нём — остальные науки.

– С чем сегодня чаще всего обращаются к логопеду?

– Самая частая причина – постановка звуков и запуск речи у малышей. Кстати, в последние годы к специалистам стали приводить больше детей, чем прежде, особенно не желающих говорить. Отсутствие речи — явление в наши дни довольно распространённое. Игнорировать его не стоит. Чем раньше начнётся логопедическая работа, тем более эффективной она будет.

Бывает также, что дети начинают говорить вовремя, но потом неожиданно замолкают. Возможно, в результате психотравмы или органического поражения ЦНС. Так что важно вовремя обследовать ребёнка и начать работу.

Те ребятки, кто уже разговаривает и читает, нередко приходят с дисграфией и дислексией. Первая выражается в том, что дети не слышат парные звуки, не различают твёрдые и мягкие звуки, гласные и так далее. Отсюда проблемы при письме. Дислексия выражается в том, что ребёнок буквы знает, но сложить в слово не может. Связано это с процессами в коре головного мозга. Работаем с наглядным материалом, задействуя зрительный анализатор, используем кубики для «включения» рук и ног — их подкидывают на каждом слоге, перепрыгивают через них и так далее. Таким образом мы «убиваем двух зайцев»: ребёнок познаёт науку через игру, плюс «включается» синхронность движения и звука. При этом есть особенности движений для левшей и правшей, хотя, надо сказать, сегодня всё чаще встречаются дети–амбидекстры, использующие обе руки.

– Как определить, что ребёнку требуется помощь логопеда?

– Главным образом это видно по речи. В ней отражаются все психические процессы. Самый очевидный пример такого отражения дают нам дети–аутисты, многие из которых практически не говорят, и даже многолетние занятия не дают гарантии, что ребёнок «разговорится». Хотя и такое, конечно, происходит.

Бывает, родители приводят сына или дочь, скажем, с жалобой на непроизносимую им одну букву, а после обследования выясняется, что есть и иные проблемы в овладении речью. Вообще первые сигналы о том, что у ребёнка есть речевые трудности, появляются к двум–трём годам. В три года ребёнок должен говорить предложениями, в садиках в этом возрасте малыши начинают учить короткие стишки. Но сегодня мы сталкиваемся — и массово — с тем, что дети не хотят говорить, особенно мальчики. Причина простая: родители их понимают, вот дети и молчат. В сущности, логично: зачем напрягаться, если твои желания и так исполняются? Когда к нам приходят такие семьи, я говорю мамам и папам на первый взгляд странную фразу: «Перестаньте понимать ребёнка. Дайте ему возможность самореализоваться». Если у такого человечка нет нарушений физиологического или психического характера, речь «включается» очень быстро.

– Каковы возрастные границы, в которых ребёнок должен начать говорить, писать, читать?

– Все звуки должны «встать» к пяти годам. Что до чтения и письма, то я не советовала бы родителям форсировать этот процесс: достаточно, чтобы ребёнок рисовал и тем самым готовил руку к письму, знакомился с буквами на картинках. Ведь учить читать современные родители часто начинают рано, не учитывая, что до семи лет любое обучение должно оставаться игрой. Мы, например, учим буквы и звуки с помощью наглядных материалов, пропеванием — получается игра, ребёнок запоминает звуки и постепенно начинает читать. Учёбу оставьте на более позднее время: дети психологически готовы к ней не раньше семи лет, потому и в школу мы ходим с этого возраста.

– К вопросу о гендерных особенностях: есть ли разница в овладении речью у мальчиков и девочек?

– Есть. Большинство девочек более склонны выражать себя через речь, чем мальчики. В связи с этим девочки раньше начинают говорить. У мальчиков процесс вообще более длительный, девочки в раннем детском возрасте поживее умом, они быстрее понимают и выполняют задания. Это видно и по первым школьным годам: девочки зачастую быстрее и правильнее отвечают. Свежий пример: недавно ко мне на занятия пришли тройняшки — два мальчика и девочка, все на одном уровне овладения речью. В результате девочка вскоре стала читать, и её перевели на индивидуальные занятия, потому что она братьям рта открыть не давала, стремясь отвечать сама. А с мальчиками мы всё ещё буквы учим. Но хочу успокоить родителей парней: со временем они сравниваются с девочками, а, становясь старше, нередко вырываются вперёд.

– Обязательно ли обращаться к услугам логопеда дополнительно, или достаточно «детсадовского» логопедического объёма?

– Каждый решает сам, но я работала в логопедической группе и знаю, что на ребёнка отводится по 20 минут. Пока мы начнём занятие, подключим игру, время и закончилось. На мой взгляд, его недостаточно для серьёзного прогресса. Впрочем, родители и сами могут работать с детьми: сегодня легко найти информацию по логопедии, методические материалы, видеоуроки. Но, к сожалению, многие до такой степени заняты – хорошо, если поговорить с ребёнком успевают. Чуть легче тем, у кого есть бабушки, но это часто не норильская история...

Кстати, рекомендую побольше общаться с сыном или дочерью, желательно простыми, понятными фразами, читать вместе и пересказывать друг другу сказки. Это развивает память ребёнка, его способность связно выражать мысли.

– Если говорим о норме, любое ли нарушение можно исправить?

– Да, любое. Весь вопрос в физиологии и в мотивации человека. Тем более, традиционно «проблемные» «р» и «л» — волевые звуки, их нужно прямо научиться проговаривать. В случае с детьми мотивацию нужно искать, взрослые находят её сами, потому часто они легко достигают результата.

– То есть взрослые тоже нередко обращаются к услугам логопеда?

– Конечно. Ко мне, например, обращались люди, желавшие восстановить речь после инсульта. У одного мужчины речи не было вовсе, хотя осталось чтение и письмо. Мы учили буквы, составляли слоги. Он всего за три месяца достиг достаточно хороших показателей. Повторюсь: всё опять же зависит от мотивации. Ну и возраст немаловажен, конечно: чем моложе человек, тем легче ему восстановиться. Бывает, взрослые за одно занятие звук ставят. Скажем, человеку предстоит выступать, а он картавит – у меня недавно был такой случай. Мужчина на первом же занятии понял принцип, дома всё отработал и заговорил правильно. Так что повода для стеснения тут нет: заговорить правильно можно и нужно в любом возрасте.