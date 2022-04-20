​Жители Красноярского края к концу 2023 смогут получать услуги МФЦ в цифровом формате

Причём получить их можно будет в режиме 24/7. Премьер Михаил Мишустин отметил, что таким образом сроки предоставления услуг значительное сократятся.

Добавим, что оффлайн-формат никуда не исчезнет. Те, кому удобно получать услуги очно, продолжат это делать.