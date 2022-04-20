МАУ ИЦ «Норильские новости»

​Жители Красноярского края к концу 2023 смогут получать услуги МФЦ в цифровом формате

​Жители Красноярского края к концу 2023 смогут получать услуги МФЦ в цифровом формате

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​Жители Красноярского края к концу 2023 смогут получать услуги МФЦ в цифровом формате

​Жители Красноярского края к концу 2023 смогут получать услуги МФЦ в цифровом формате

Причём получить их можно будет в режиме 24/7. Премьер Михаил Мишустин отметил, что таким образом сроки предоставления услуг значительное сократятся.

Добавим, что оффлайн-формат никуда не исчезнет. Те, кому удобно получать услуги очно, продолжат это делать.

20 апреля в 13:06 570
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