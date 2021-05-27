Внесены изменения в федеральный закон о рекламе

30 апреля текущего года был принят Федеральный закон № 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», которым установлены и закреплены такие понятия, как «рекламная система», «оператор рекламной системы» и «прогнозные значения объёмов распространения социальной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ч. 3 ст. 10 ФЗ «О рекламе» определяет некоммерческую организацию, осуществляющую функции оператора социальной рекламы. Установлены требования к операторам социальной рекламы. Так предусмотрено, что срок их полномочий составляет пять лет. И определено, что оператор не вправе взимать плату с рекламодателей за распространение в сети Интернет социальной рекламы. Но такая информация в обязательном порядке должна иметь пометку «социальная реклама» и содержать данные о рекламодателе с указанием сайта.