Вниманию норильчан

Теперь приём граждан ведётся в левом крыле этого же здания в отделе полиции № 2. Правоохранители отмечают: приём проводится строго по предварительной записи.

Приём по вопросу регистрации граждан РФ, снятия с регистрационного учёта осуществляется в четверг с 14.00 до 16.00. По вопросу оформления заграничного паспорта – во вторник с 10.00 до 12.00 и в четверг с 14.00 до 16.00. Запись по телефону 8-913-496-78-18.

Запись на приём по вопросу получения вида на жительства, разрешения на временное проживание, постановке на миграционный учёт по месту жительства (пребывания) осуществляется в четверг с 12.00 до 13.00 и с 15.00 до 16.00. По вопросу документирования паспортом гражданина РФ и утрате паспорта РФ – во вторник и субботу с 10.00 до 11.00, в среду, четверг и пятницу с 11.00 до 12.00. Запись по телефону 8-913-165-83-16.