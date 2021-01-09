Вниманию норильчан

Мошенники активизировались. По социальным сетям и мессенджерам началась активная рассылка о начале благотворительного сбора в поддержку пострадавшего мальчика. Никакой конкретной информации о том, кто собирает денежные средства нет. Потому ваши деньги могут уйти не на благое дело а кому-то в кошелёк.

Уважаемые норильчане, не попадитесь в ловушку мошенников. Будьте бдительны и доверяйте информации только из официальных и проверенных источников.