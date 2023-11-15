МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вниманию норильчан

Вниманию норильчан

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Вниманию норильчан

Вниманию норильчан

30 ноября в Межрайонной ИФНС России № 25 (ул. Талнахская, 34) состоится День открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке исчисления и уплаты имущественных налогов.

Получить консультацию можно будет с 09.00 до 20.00.

Напомним, до 1 декабря гражданам необходимо уплатить налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги.

Фото Денис Кожевников
15 ноября в 12:16 580
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