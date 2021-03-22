МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вниманию норильчан

Вниманию норильчан

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Вниманию норильчан

Вниманию норильчан

Сотрудники Норильского ОМВД России информируют граждан о том, что в связи со сбоем в городской связи, помимо телефонов 102/112, можно использовать дополнительные номера, по которым принимаются сообщения о преступлениях.

Круглосуточные сотовые номера дежурных частей:

- в Центральном районе: +7 (999) 314-04-16 (ул. Бегичева, 9); отдел полиции № 1, +7 (999) 314-04-23 (пр. Ленинский, 12);

- в Талнахе: отдел полиции № 2, +7 (999) 314-04-25;

- в Кайеркане: отдел полиции № 3, +7 (999) 314-04-31.

Фото Владимир Макушкин
22 марта в 16:40 610
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