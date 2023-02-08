Вниманию норильчан

Управление ГО и ЧС предупреждает: в связи с большим количеством осадков возрастает риск причинения вреда жизни, здоровью и имуществу горожан из-за падения снега и наледи с крыш и козырьков. Кроме того, из-за снежно-ледовых шапок возможна деформация кровель.

Чтобы избежать таких ситуаций, в управлении рекомендуют:

- собственникам зданий и сооружений своевременно проводить осмотр и очистку крыш и козырьков зданий и сооружений от снежных намётов, наледи и нависающих обледенений. Также проводить проверку надёжности ограждающих и снегозадерживающих конструкций, а в местах, представляющих опасность, установить ограждения и предупредительные плакаты;

- норильчанам при выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс и наледи на крышах, по возможности избегать мест их возможного обрушения, обходить места, ограждённые предупреждающими знаками.