Внутренний и въездной туризм Красноярского края получит поддержку государства

Правительство России составит рейтинг регионов по степени их вовлеченности в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Те, кто активно развивает внутренний и въездной туризм, вправе рассчитывать на дополнительные ресурсы нацпроекта.

Инвесторы смогут получить кредиты на выгодных условиях для строительства и реконструкции отелей. Максимальный срок займа составит 15 лет, а ставка не будет превышать 3-5% годовых. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

«До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 млрд руб. Только в 2021 году мы рассчитываем за счёт такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 млрд руб. Благодаря национальному проекту мы сможем за три-семь лет обеспечить существенное наращивание гостиничной базы в субъектах страны», - подчеркнул Чернышенко.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова добавила, что для реализации этой меры Ростуризм будет субсидировать банки в размере ставки рефинансирования. Льготные кредиты на строительство отелей начнут выдавать осенью. Максимальный размер кредита составит 100 млн руб., минимальный - 70 млрд руб.

В правительстве надеются, что кредитование на таких условиях откроет новые привлекательные возможности для инвестирования в гостиничную инфраструктуру.

Напомним, программа по льготному кредитованию инвесторов для строительства и реконструкции отелей была утверждена в феврале (Постановление правительства РФ от 9 февраля 2021 года № 141). Её участниками смогут стать предприниматели, у которых нет задолженности по зарплате и обязательным платежам. Заёмные средства должны быть направлены на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5 тыс. кв. м или с фондом от 120 номеров. Также разрешается инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров.

Ещё одна мера по поддержке малого и среднего бизнеса в сфере туризма - это грантовый конкурс, который пройдёт осенью. Для этих целей регионам выделят субсидии в общем объеме 2 млрд руб.

Гранты предусмотрены по следующим направлениям:

- создание кемпингов и модульных некапитальных средств размещения;

- обустройство пляжей и турмаршрутов;

- создание мобильных аудиогидов;

- создание безбарьерных условий для туристов.