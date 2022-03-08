Во имя любви

Герой в маске

В старенькой комнате Алексея, где он провёл всё детство, на стенах не было свободного места. Все стены были заняты постерами с супергероями. Рядом с компьютерным столом стопкой лежали комиксы о похождениях людей со сверхспособностями. Редкие коллекционные фигурки из вселенных Marvel и DC занимали почётное место на полке и считались особым предметом гордости. К Алексею можно было бы с уверенностью применить неприятное, но довольно меткое определение «ботан», если бы не одна особенность нашего героя. В отличие от своих коллег по увлечению, он ещё в детстве решил, что просто читать о великих свершениях любимых героев — удел слабых. Поэтому он с завидным упорством ходил на карате и в спортзал, наращивая мышечную массу и оттачивая мастерство рукопашного боя. К 19 годам он был хорошо сложён и имел неплохие боевые навыки. Он готовился и ждал, когда придёт его время надеть плащ и маску, ведь этому городу нужен герой. И это время пришло неожиданно, вместе с большой первой любовью.

Свою любовь Алексей встретил в спортзале. Ей уже исполнилось 18, и она с ходу взяла в оборот симпатичного и наивного парня. Немного флирта, пара обменов колкостями — и вот уже спортсмен послушно нёс её сумку со спортивной формой, провожая даму сердца домой. Чем дальше развивались отношения, тем отчётливее Алексей понимал, что ему пора вмешаться в судьбу своей возлюбленной.

А дело было вот в чём. Отец девушки ушёл из семьи, когда ей было три года, с тех пор она взрослела, наблюдая за бесконечной чередой ухажёров матери. При этом каждый последующий был хуже предыдущего. Последний из них вызывал у возлюбленной Алексея особое отвращение — бывший сиделец, и пьяница частенько вламывался в их квартиру вместе с друзьями, когда хотел выпить. Ничего кроме неудобства и нервов обеим женщинам это не приносило, но порвать с ухажёром–приживалой мать просто боялась.

Узнав об этом, Алексей сразу попросил девушку, чтобы она сообщила ему, когда «джентльмены удачи» явятся вновь. Долго ждать не пришлось. Тем же вечером возлюбленная позвонила. Пятеро собутыльников уже готовили кухню в её квартире к грядущей гулянке. Алексей начал спешно собираться, и в этот момент его сковал предательский страх. Одно дело — читать о супергероях, и совсем другое — ввязываться в драку с толпой уголовников. Он осмотрел комнату. Герои с плакатов глядели на него с укором. «Зло должно быть наказано. Преступность процветает, когда общество исповедует терпимость», — услышал он как наяву голос Тёмного рыцаря. Бэтмен всегда стоял на вершине пантеона кумиров Алексея. «Трюки и фокусы — это психологическое оружие. Пусть твои враги думают, что ты не обычный смертный», — подсказал дальнейший план действий человек — летучая мышь.

Компания маргиналов успела уже изрядно захмелеть, когда в дверь позвонили. «Атаман» весёлой компании подумал, что опять соседи пришли на шум жаловаться, и пошёл показывать незваным гостям, кто здесь главный. Отпирая дверь, он уже начал тираду сложно переводимой речи, спаянной из тюремной фени и нецензурной брани. На пороге стояла высокая мужская фигура в зимнем пуховике. «Чего надо?» — поинтересовался сиделец. Незнакомец медленно снял капюшон, взору собеседника предстали острые уши и закрывающая лицо полумаска. Далее события развивались стремительно. Человек в маске рванулся вперёд, выскользнув из зимней одежды, и, словно пушинку, отправил в полёт по всему коридору своего противника. Броня «тёмного рыцаря» с красовавшимся на груди изображением летучей мыши и маска Бэтмена ввели в ступор и валявшегося на полу уголовника, и прибежавших на шум его дружков.

Тем вечером соседи, уже давно привыкшие к творящейся вакханалии в «нехорошей квартире», всё же вызвали полицию. Ещё бы! Крики боли и ужаса, треск ломающейся мебели — такого ещё не было. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили на лестничной клетке компанию изрядно потрёпанных гуляк. После заявления, что на них напал кхм... Бэтмен, товарищей препроводили в участок для дальнейших разбирательств. Самого же героя в маске и след простыл. Скорее всего, эту историю так и списали бы на результат алкогольного делирия. Вот только вместе с неизвестным обидчиком испарилась и дочь хозяйки квартиры, а вместе с ней исчезли 2,5 литра дешёвого пакетированного вина. «Шерше ля фам», — разумно рассудили следователи и навели справки о поклонниках девушки, без труда вычислив Алексея.

Горе–отчим девушки после этой истории больше на месте своего позора не появлялся. Алексей же получил условный срок (три года) за нападение и нанесение телесных повреждений лёгкой и средней степеней тяжести, после чего навсегда усвоил главный урок подпольного борца с преступностью — всегда тщательно скрывать свою личность. На момент окончания суда и оглашения приговора он успел съехаться с девушкой, честь которой так яростно отстаивал. Дама сердца хоть и не разделяет его увлечения комиксами, но и возражений по этому поводу не высказывает. Они планируют пожениться.

Любовь и гаджеты

Даниил, как и большинство мужчин, в преддверии дня рождения супруги мучился главным вопросом: что подарить своей второй половинке. Отработав смену, он медленно плёлся по Ленинскому проспекту, перебирая в мыслях возможные варианты. Голова гудела. «Аспиринчику бы сейчас», — мелькнула мысль, и Даниил завернул в аптеку. Из посетителей, помимо нашего героя, присутствовала одетая в норковую шубу дама. Делать покупки женщина не торопилась, лениво ковыряя упаковку таблеток длинным ярко–алым ногтем и советуясь с кем–то по телефону насчёт БАДов или чего–то подобного. Судя по унылому выражению лица провизора, длилась эта беседа уже не первую минуту. Даниил кашлянул, намекая излишне разговорчивой покупательнице, что она не одна. Дама лишь смерила его презрительным взглядом. Даниил сдержался, хоть и подумал, что такое поведение неприемлемо. Дама договорила и, небрежно звякнув дорогим айфоном о полочку для сумок возле кассы, полезла за кошельком. Расплатилась и была такова. Когда Даниил подошёл к кассе, то с удивлением обнаружил, что дорогой гаджет так и остался лежать на полке. Карма, решил он, с улыбкой представив, как заносчивая дамочка бежит обратно. Но вот провизор принесла таблетки, он расплатился, а забывчивая покупательница всё не появлялась. Золотая подвеска в виде кота на телефоне маняще поблескивала бриллиантовыми глазами. «Вот если бы я мог своей жене такой телефон подарить... Но только где же взять столько денег?» — подумал мужчина. Тут дверь распахнулась, и в помещение ввалились несколько подростков, шумно обсуждая какое–то видео. «Эти–то точно раздумывать не будут. Уж лучше я», — принял решение Даниил, и телефон перекочевал в его карман.

Размышляя, что же теперь делать с нежданным трофеем, наш герой шёл по городу. И тут в голове всё сложилось: нужно взять у товарища с работы, который недавно подарил такой жене, коробку от гаджета, купить зарядное устройство, почистить телефон от данных предыдущей владелицы, и вуаля — подарок для жены готов! Траты минимальны, а восторг и обожание обеспечены.

Как и ожидал Даниил, супруга была просто счастлива, получив подарок. Два дня она не выпускала мобильник из рук, демонстрируя его при каждой возможности и подругам на работе, и прохожим на улице. Гордость переполняла Даниила. Но всё закончилось, когда в разгар обеденного перерыва в учреждение, где работала счастливая обладательница «новенького» айфона, пришли полицейские.

Даниилу следователи объяснили, что присвоение забытых или утерянных вещей, в особенности гаджетов, приравнивается к краже. И по–хорошему он должен был либо сам связаться с забывчивой дамой, либо принести телефон в полицию. Кстати, таким образом он мог бы даже честно заработать, ведь по закону человек, нашедший чужой гаджет, может потребовать с потерявшего до 20% от стоимости находки за её возврат.

Что впоследствии сделала с Даниилом супруга, которую на глазах у коллектива полицейские забирали в участок для выяснения обстоятельств, история умалчивает.

Ирония судьбы

«Боже, как скучно мы живем. В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости» — эту цитату без сомнения знает каждый россиянин. Историю о похождениях любящего выпить с друзьями в бане накануне Нового года Жени Лукашина каждый из нас видел несколько десятков (если не сотен) раз. Почти идентичная история произошла и в Норильске. Непосредственным участником событий был ваш покорный слуга и автор этой статьи, потому в этот раз повествование буду вести от первого лица.

Полярный день уже полностью вступил в свои права, но ранним утром было всё ещё прохладно. Я медленно плёлся на работу, ощущая все прелести хронического недосыпа. Однако сонливость сразу улетучилась, когда взору моему предстала любопытная картина: по решётке закрывающей окна первого этажа дома, мимо которого я проходил, карабкалось тело. С первого взгляда было понятно, что мужчина двигался, что называется, на автопилоте — куртка нараспашку, рубаха навыпуск, свободно болтающийся ремень и дерзко выглядывающая из штанов «копилка» указывали на то, что штурмующий высоту — вряд ли трейсер или вор–форточник. Когда мужчина умудрился зацепиться за балкон второго этажа, у меня задёргался глаз — подобные трюки и трезвым–то выполнять небезопасно. Достав мобильник, я собрался вызвать скорую помощь. Однако в этот момент «высотник» перевалился через бортик внутрь балкона. Затем приоткрытая балконная дверь зашевелилась — видимо, потратив все силы на восхождение, остаток пути в квартиру покоритель вершины проделал уже на четвереньках. От сердца отлегло. Вот только червячок сомнения всё же копошился в мозгу: «А если это всё же вор?». Поколебавшись, я позвонил в полицию и сообщил об увиденном дежурному. Решив, что сотрудники правопорядка дальше разбируться сами, я поспешил на работу.

Горячий кофе меня взбодрил, и через какое–то время я уже стучал по клавишам, работая над очередным материалом. Но тут зазвонил телефон, на другом конце провода был знакомый сотрудник полиции (снимали с ним сюжет пару месяцев назад). После обмена любезностями он расспросил меня об утреннем случае. Сверив данные, полицейский заметил, что произошла какая–то ошибка — никакого пьяного форточника в квартире нет. Есть обычная домохозяйка. Я впал в ступор. Знакомый заверил, что разберётся в ситуации, и положил трубку. А я подумал: неужели не то окно назвал?

Примерно через час полицейский позвонил вновь и со смехом раскрыл тайну пьяного человека–невидимки. Забыть ключи и влезть на балкон собственной квартиры — обычная история в Норильске. Однако во время проверки обозначенной квартиры служители закона были озадачены — на пороге их встретила женщина в домашнем халате и с поварёшкой наперевес. Выслушав предположение о проникновении в её квартиру, дама посмотрела на полицейских, как на инопланетян, и пояснила, что она весь день находится дома, никто к ней не залезал, и вообще, ей нужно срочно закончить с приготовлением обеда для супруга, который с минуты на минуту должен прийти с работы. И захлопнула дверь.

Сверив данные со мной по телефону, полицейский вновь нажал на кнопку звонка. Женщина явно была не рада такому пристальному вниманию силовых структур. Однако сотрудник полиции настоял, чтобы она всё же осмотрела квартиру. Со взглядом разъярённого ягуара женщина вновь исчезла за дверью. А через пару мгновений уже тащила полицейского за руку в собственное жилище. Пробежав через коридор и зал «трёшки» в дальнюю комнату, сотрудники правопорядка остолбенели. На супружеском ложе хозяев квартиры мирно похрапывал мужичок в ботинках и куртке. Дама опознала в спящем соседа и, побледнев, медленно сползла по стене. «А если бы вместо вас муж пришёл и это увидел? Как бы я ему всё объяснила?» — спросила она то ли у полицейских, то ли у самой себя.

Испуганная женщина буквально умоляла полицейских срочно выдворить выпивоху из её квартиры. Вот только разбудить добравшегося до постели любителя бурно провести выходные оказалось непросто. Когда незваный гость всё же разлепил веки, тут же потребовал объяснений, по какому поводу все присутствующие собрались в его спальне.

В участке свои объяснения слегка протрезвевший задержанный начал с фразы: «У нас с друзьями есть традиция ходить в баню...». Он действительно потерял ключи и воспользовался «запасным вариантом». Вот только в этот раз, перебрав с выпивкой, наш герой малость промахнулся. Заявление о незаконном проникновении потерпевшая писать не стала.