Во имя мира!

Большой путь

Ещё 6 мая после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил «Всероссийский молебен о Победе», в рамках которого ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца объедет все 89 регионов нашей страны и посетит около ста городов России.

Норильск стал сорок первым городом, куда привезли мощи небесного покровителя Русского воинства.

- Это святой воин, который имеет для нас особое значение — он является символом государства Российского. Все мы знаем наш герб, в центре которого изображен этот святой, - рассказывает священник Димитрий Прохоров. - И сегодня он, прежде всего, рядом с теми, кто находится на поле брани. Поэтому святому Георгию мы молимся, дабы его молитвы к Господу Богу уберегли наших воинов. Чтобы Господь сохранил их людьми, прежде всего, чтобы они в целости вернулись домой в своё время и, конечно же, чтобы вокруг нас, людей, которые живут в миру в это непростое время, этот мир сохранился, а ещё - любовь и доброе отношение друг к другу.

Святыня прибыла в наш город во вторник вечером. Тогда же в норильском Кафедральном соборе иконы «Всех скорбящих Радость» прошла торжественная встреча делегации, сопровождающей мощи, а также совершено богослужение, которое поспешили посетить многие сотрудники силовых и военных ведомств, чьим небесным покровителем и является святой Георгий. Пришли на службу и жены, матери и дети мобилизованных норильчан и добровольцев.

Программу пребывания святыни на нашей территории пришлось скорректировать, так как самолёт, на котором путешествует делегация Русской православной церкви, проходил осмотр из-за технических неполадок. К сожалению, жители Дудинки прибытия мощей святого Георгия не дождались.

В среду преосвященнейший владыка Агафангел — епископ Норильский и Туруханский - совершил божественную литургию, крестный ход с мощами вокруг главного норильского собора и молебен о Победе. В течение почти суток все желающие могли прийти помолиться о своих родных, оставить записки и прикоснуться к мощам защитника всех воинов.

- Тела святых людей-христиан издревле называли мощами, - поясняет отец Димитрий. - Все мы знаем, что христианство в первые века своего существования подвергалось сильному гонению. Выбравшие Христа претерпевали различные беды: лишение имущества, должностных полномочий, здоровья, но чаще всего -жизни. Тем самым верующие пытались подтвердить правильность учения христианства о воскресении человека. Самое сложное, во что можно поверить, — это то, что мёртвый человек может вернуться к жизни. И эти тела — мощи — и есть то самое доказательство воскресения Христа и нашего предстоящего воскрешения. «Мученик» происходит от древнего слова «мортирос», то есть свидетель. Это славяне чуть позже стали называть мучениками людей, которые претерпевали разные беды. Сегодня Русь претерпевает очередные потрясения, и молитва у мощей, прежде всего, настраивает людей на главные простые мысли: «это не навсегда» и «смерть — это не конец».

Молитва о своих

Чтобы прикоснуться к мощам, многие горожане отпрашивались с работы. Приходили и целыми семьями, молились вместе. А кто-то кротко стоял в стороне наедине со своими мыслями.

- Для меня прибытие такой святыни в Норильск - это большая честь, - делится Станислав Виденин. - Мы бросили все дела, чтобы посетить наш храм, припасть к мощам и просить о мире.

- У нас сейчас такое тяжёлое время в стране, -подхватывает мужа Людмила Виденина. - На фронте много ребят, даже батюшки туда пошли, а Георгий Победоносец ведь защитник воинов. Как не прийти сюда, не поклониться такому святому и не помолиться ему. Мы просим о мире не только в России, но и везде. Хочется, чтобы и на Украине прекратились кровопролития, потому что у нас и там живут родные. Мы каждый день молимся, чтобы Господь вразумил тех, кто хочет войны. Мы благодарны нашему Патриарху, что он благословил в путь святые мощи в этом году, что они объедут всю страну, даже удаленные её уголочки. У нас сын только отслужил, но его сейчас не призывают. А если всё же призовут, куда мы денемся, отправим Родину защищать и будем молиться.

- Да, я прямо в рабочей форме прибежала в храм, надеюсь, Господь видит чистые мысли и не осудит за это, - смущается серому костюму инженерно-технического работника Диана Битаева, инженер-энергетик «Норильсктрансремонта». - Я просто не знала, что в Норильске тоже будет остановка святыни. А сегодня утром услышала, отпросилась с работы, взяла машину и примчалась сюда. Это событие нельзя пропустить, здесь обязательно нужно быть, приложить руки, помолиться. У меня есть друзья и родные мужчины, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, и я прошу, чтобы их путь был светлый, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми, чтобы святой их хранил и всё это поскорее закончилось, а на земле воцарился мир. Я родом из Северной Осетии, и моих земляков в зоне СВО очень много, целые национальные батальоны. У нас немалые потери, очень много молодёжи ушло добровольцами, кроме того, на моей родине есть отдельный праздник святого Георгия Победоносца. Я просто обязана была сегодня здесь побывать.

- Мы в принципе воцерковленная семья, мои дети с рождения посещают храм, - объясняет Елена Беспрозванная, которая всю службу простояла с новорождённой дочкой на руках, впрочем, ей помогали двое сыновей. - Но сегодня день особенный, мы можем прикоснуться к большой святыне для всей нашей страны. Тем более у меня подрастают сыновья, моя опора и защита. Хочется, чтобы они стали достойными людьми. Георгий Победоносец ведь - основа всего, наш защитник, поэтому мы молимся о прекращении любых боевых действий, чтобы у всех всё стало хорошо, было здоровье и благополучие. Мы просто молимся о мире во всем мире.

- Вы знаете, сейчас на душе такое чувство радости, это придаёт сил, чтобы справиться со всеми трудностями, - делится Игорь Вакуленко, военный офицер в запасе. - Всероссийский молебен о Победе — это большая духовная поддержка нашего народа и, главное, тех ребят, которые сегодня находятся на передовой. Это нужно, чтобы они почувствовали, что мы все вместе, что мы здесь молимся за них. У меня сейчас там находятся брат, друг и коллеги. Сам я тоже ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Честно, я ещё вчера вечером, сразу же по их прибытию, пришёл в храм. А вернувшись домой, почувствовал удивительное спокойствие - ушли в сторону бытовые заботы, которые на самом деле бессмысленные, никчемные, разовые, а мы почему-то всё время придаем им большое значение. Поэтому решил повторно прийти сегодня и помолиться, чтобы святой Георгий дал нам силы пройти все эти испытания, чтобы наши воины вернулись домой живыми и здоровыми, и все наболевшие проблемы для нашей страны разрешились.

- Вы знаете, это удивительное совпадение, - признаётся спасатель, который решил не называть своё имя. - Я скоро приму участие в специальной военной операции. Сейчас жду выдачу документов, отправлюсь в начале августа. Я не боюсь, для меня это не ново — я прошёл Чечню и по контракту служил в Сирийской Арабской Республике. Пока рано говорить, куда я попаду, но знаю, что боевое слаживание пройдёт в Юрге. Не думайте, это не сиюминутное решение, я размышлял об этом, всё взвешивал, так как с моей профессией мы нужны и здесь. Тем не менее мужской долг перевесил, мы защитники, кто, кроме нас, пойдёт останавливать нацистскую нечисть. Меня с работы со скрежетом отпускают, начальник долго уговаривал остаться, у меня узкая спасательская специализация. Но и в военном деле у меня тоже узкая специализация — я снайпер, для меня сейчас время быть там. Семья тоже переживает, но уже смирились все, они знают - если я принял решение, то назад уже не сверну. А то, что перед моей отправкой в Норильск привезли мощи святого, покровителя всех воинов, это очень значимо. Помолюсь, приложусь, попрошу благословение на ратное дело. А ещё обращусь к святой Матроне, это тоже моя покровительница. Правда, всё это какое-то удивительное совпадение!

После Норильска мощи небесного покровителя Русского воинства отправились в Салехард. Завершит свой большой вояж ковчег в сентябре в столице.

Напомним, для Норильска прибытие мощей - далеко не первое событие. В наш город ранее уже привозили мощи святой Матроны, Сергия Радонежского и пояс Пресвятой Богородицы.