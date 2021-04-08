Во время летних каникул школьники смогут ездить на поездах с 50% скидкой

Представители РЖД напоминают, что скидка распространяется на школьников от 10 до 17 лет. Приобрести билеты со скидкой можно в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные. Также скидка распространяется на билеты в вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава - электропоездов дальнего следования, за исключением скоростных и высокоскоростных.

Стоит отметить, что скидка действует только на стоимость билета. Плата за белье и другие дополнительные услуги взимается в полном размере.