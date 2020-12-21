Во время метели на Таймыре потерялись двое молодых людей

Друзья решили отправиться на рыбалку в сторону рыболовецкой точки Алёшинск, которая находится в районе Енисейского залива. Но в указанное время домой они не вернулись, потому 18 декабря мама одного из приятелей забила тревогу и обратилась за помощью в полицию.

Во время поиска поисково-спасательный отряд обыскал не только маршрут до Алёшинска, но и охотничьи домики, где они могли переждать метель. Но парней обнаружили в посёлке в 40 км от Караула, куда они решили отправиться, чтобы не заблудиться.

На данный момент юные рыбаки доставлены домой, их жизни ничего не угрожает.