МАУ ИЦ «Норильские новости»

Во время метели на Таймыре потерялись двое молодых людей

Во время метели на Таймыре потерялись двое молодых людей

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Во время метели на Таймыре потерялись двое молодых людей

Парней нашли в ближайшем посёлке.

Во время метели на Таймыре потерялись двое молодых людей

Друзья решили отправиться на рыбалку в сторону рыболовецкой точки Алёшинск, которая находится в районе Енисейского залива. Но в указанное время домой они не вернулись, потому 18 декабря мама одного из приятелей забила тревогу и обратилась за помощью в полицию.

Во время поиска поисково-спасательный отряд обыскал не только маршрут до Алёшинска, но и охотничьи домики, где они могли переждать метель. Но парней обнаружили в посёлке в 40 км от Караула, куда они решили отправиться, чтобы не заблудиться.

На данный момент юные рыбаки доставлены домой, их жизни ничего не угрожает.

Фото из открытых источников
21 декабря в 15:30 720
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