Во время новогодних праздников дорожные полицейские зафиксировали 276 нарушений ПДД

Помимо прочего, были задержаны девять водителей, севших за руль в нетрезвом виде, причём двое из них попались повторно.

35 водителей привлекли к административной ответственности за игнорирование ремней безопасности, 12 – за управление автомобилем без прав, ещё троих – за несвоевременную уплату штрафов. Шесть авто были помещены на штрафстоянку.

С начала года на дорогах Большого Норильска зарегистрировано 19 ДТП, в двух из которых пострадали семь человек, в том числе ребёнок.