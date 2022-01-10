МАУ ИЦ «Норильские новости»

Во время новогодних праздников дорожные полицейские зафиксировали 276 нарушений ПДД

Во время новогодних праздников дорожные полицейские зафиксировали 276 нарушений ПДД

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Во время новогодних праздников дорожные полицейские зафиксировали 276 нарушений ПДД

Во время новогодних праздников дорожные полицейские зафиксировали 276 нарушений ПДД

Помимо прочего, были задержаны девять водителей, севших за руль в нетрезвом виде, причём двое из них попались повторно.

35 водителей привлекли к административной ответственности за игнорирование ремней безопасности, 12 – за управление автомобилем без прав, ещё троих – за несвоевременную уплату штрафов. Шесть авто были помещены на штрафстоянку.

С начала года на дорогах Большого Норильска зарегистрировано 19 ДТП, в двух из которых пострадали семь человек, в том числе ребёнок.

Фото Владимир Макушкин
10 января в 11:20 360
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