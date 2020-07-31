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Вода абсолютно чистая. Николай Тимофеев лично проверил качество воды в Амбарной

Вода абсолютно чистая. Николай Тимофеев лично проверил качество воды в Амбарной

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Вода абсолютно чистая. Николай Тимофеев лично проверил качество воды в Амбарной

Вода абсолютно чистая. Николай Тимофеев лично проверил качество воды в Амбарной

Исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев в ходе рабочего визита первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна совершил осмотр, в том числе район реки Амбарной.

Проходя по берегу реки, Николай Тимофеев отметил: «Посмотрите, вода абсолютно чистая». А чтобы убедиться в увиденном, градоначальник зачерпнул воду из реки и попробовал её на вкус.

На совещании Николай Тимофеев подчеркнул, что вода из реки Амбарной совершенно обычная по вкусу и не имеет никаких примесей запаха.

31 июля в 14:29 650
ТЭЦ-3ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯЭкологияАмбарная
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