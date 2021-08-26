Водитель - пропусти пешехода!

Акция проходила на Ленинском проспекте. Локацию сотрудники ГИБДД выбрали не случайно - здесь с начала августа произошли два ДТП, в которых пострадали двое взрослых и трёхлетний ребёнок. Во время рейда профилактическую беседу проводили не только с пешеходами, но и с водителями, напоминая им о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами. Также автолюбителям показывали видеоролики с дорожными происшествиями на Ленинском проспекте, в которых пострадали люди.

Дорожные полицейские напоминают, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам, согласно ст. 12.18 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей. С начала года к ответственности по данной статье привлечены 183 водителя.

Всего за прошлую неделю было зафиксировано 190 административных нарушений. Шесть водителей были привлечены к ответственности за езду в пьяном виде, 32 - за тонировку. В отношении мотоциклистов составлено 11 административных материалов.