МАУ ИЦ «Норильские новости»

Водитель автомобиля Hyundai в попытке скрыться от сотрудников ДПС въехал в столб

Водитель автомобиля Hyundai в попытке скрыться от сотрудников ДПС въехал в столб

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Водитель автомобиля Hyundai в попытке скрыться от сотрудников ДПС въехал в столб

Инцидент произошёл в вечернее время 29 октября на ул. Лауреатов.

Водитель автомобиля Hyundai в попытке скрыться от сотрудников ДПС въехал в столб

Как сообщают дорожные полицейские, во время патрулирования, внимание инспекторов ДПС привлёк автомобиль Hyundai Elantra, у которого отсутствовал задний государственный регистрационный знак. Госавтоинспекторы потребовали водителя остановиться, однако водитель иномарки проигнорировал данное требование и попытался скрыться. Во время преследования водитель совершал опасные манёвры, создавая аварийные ситуации на дороге. В районе дома № 47 по ул. Лауреатов, водитель прям на ходу выпрыгнул из своего автомобиля и скрылся в подъезде дома. Автомобиль, продолжая движение, въехал в бетонный столб.

По факту данного происшествия было возбуждено дело об административном правонарушении в области дорожного движения. Автомобиль задержан и помещён на штраф стоянку.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
1 ноября в 12:11 590
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