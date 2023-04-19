Водитель такси привлечён к административной ответственности

По данным сотрудников ГИБДД, таксист, управляя автомобилем Renault Logan, выехал на перекрёсток на красный свет светофора и въехал в автомобиль Toyota RAV-4. В результате ДТП травмы получили женщина-водитель японского автомобиля и 11-летняя девочка-пассажир Renault.

Таксист привлечён к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора и перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнём безопасности. Кроме того, установлено, что водитель французского автомобиля оказался иностранцем и занимался трудовой деятельностью (услуги такси) на территории страны незаконно и без государственной регистрации на осуществление предпринимательской деятельности.

Автоинспекторы напоминают: во время движения водитель и пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности, а дети перевозиться в специальных детских удерживающих устройствах.