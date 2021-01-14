Водители могут больше не тратиться на готовую автоаптечку, а сформировать её самостоятельно

Аптечки, которые были изготовлены или приобретены до 1 января 2021 года могут продаваться и использоваться до окончания срока годности медицинских изделий, которые в них находятся, но не позднее, чем до 31 декабря 2024 года. Напомним, что последний раз автомобильные аптечки обновлялись десять лет назад, в середине 2010 года.

В новую аптечку добавились две медицинские маски, две пары медицинских перчаток размером не менее "М" вместо одной. Также с 1 января этого года в аптечке может быть любой комплект бинтов, как стерильный, так и нестерильный. При этом из неё исключены бинты размером 5 м x 5 см и 5 м х 7см. Вместо них появляются три дополнительных бинта размером 7 м х 14 см. «Ушёл» из новой аптечки пакет перевязочный стерильный, а вот количество салфеток марлевых медицинских стерильных 16 см x 14 см увеличилось с одной упаковки до двух. Пересмотрен и состав лейкопластырей. Вместо бактерицидных пластырей размером 4 см х 10 см, 1,9 см х 7,2 см и 1 см х 250 см в новой аптечке появляется лейкопластырь фиксирующий рулонный размером 2 см х 500 см. Также в меднабор вместо рекомендаций по применению аптечки первой помощи будет вкладываться инструкция по оказанию первой медицинской помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Сохранились в новой аптечке: жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения; устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»; бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см; ножницы - ­храниться всё это должно в специальном футляре.