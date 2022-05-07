Военным фотографам посвящается

– Эта выставка — стержневое мероприятие городской программы, посвящённой празднованию 77–й годовщины Великой Победы, — рассказывает Наталья Федянина, директор Музея Норильска. — Ведь традиционно в апреле мы представляем экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. А девятого мая в наших стенах разворачивается фронтовой блиндаж, куда могут зайти норильчане после шествия «Бессмертного полка», пройтись по выставкам, попить чая, спеть военные песни. Что касается работ военных фотографов, то Московский Мультимедиа Арт Музей — крупнейшее хранилище этого уникального материала — предоставил нам самые известные, можно сказать легендарные, снимки. Мы считаем, что это очень хорошая возможность снова увидеть, как работали люди, рискуя своей жизнью, с винтовкой в одной руке и фотокамерой в другой. Благодаря военкорам у нас сохранились свидетельства о том тяжелейшем периоде, важнейшие документы катастрофы ХХ века.

– Многие из этих фотографий мы видели в иллюстрациях учебников, в газетных и журнальных статьях, а сегодня можем рассмотреть их в Музее Норильска, — делится Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике. — В них — настоящая жизнь, которая, несмотря ни на что, всегда пробивалась сквозь асфальт, сквозь разрушения, сквозь войну и кровь. А сегодня эта экспозиция как никогда актуальна, ведь когда идут боевые действия, мы переживаем за наших солдат, и, конечно же, гордимся нашей страной. Я абсолютно уверена, что мы всегда будем помнить историю страны, а наши дети должны знать настоящую причину происходящего и сегодня, и во время Великой Отечественной войны. Я хочу пожелать всем здоровья, и чтобы никогда не было войны.

– В нашей стране множество памятников и мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне, и для нас, ныне живущих, это очень важно, — говорит Валерий Шабурин, председатель Норильского городского Совета ветеранов войны и труда. — И этот выставочный проект не менее важен для нашего города — он посвящён военным фотографам, которые наравне с бойцами рабоче–крестьянской Красной армии шли вперёд. Все моменты, которые им удалось запечатлеть, сохранили специально для нас, и мы снова и снова возвращаемся к тем страшным и вместе с тем героическим страницам нашей истории. Сегодня мы отдаём дань этим людям. Я тоже участник боевых действий, и у меня тоже всегда был с собой фотоаппарат, на который мы снимали и армейский быт, и радость, и горе. Это нужно делать, чтобы люди будущего видели и помнили это.

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Фото Эммануила Евзерихина «Сталинград». 1942 год.

«23 августа 1942 г. После массированного налёта гитлеровской авиации» (Фонтан «Дети» в Сталинграде) — один из самых известных снимков Второй мировой войны, очень точный символ Сталинградской трагедии. Автор сделал кадр на Привокзальной площади. Искалеченные скульптуры детей, как не до конца разрушенная часть прошлой мирной жизни, чудом уцелела среди руин уничтоженных и сожженных зданий.

Фото Дмитрия Бальтерманца «Горе». Из серии «Как это было...». Керчь, январь 1942 год.

Легендарный снимок сделан в посёлке Багерово, недалеко от Керчи. Фашисты расстреляли там около 7 тысяч мирных жителей. Работа «Горе» лежала в авторском архиве 20 лет, пока её не увидел итальянский фотограф Кайо Гарруба, собиравший в Москве материал для международной выставки «Что есть человек». В СССР снимок впервые опубликовали лишь в 1975 году.

Фото Сергея Коршунова «В часы затишья». Северо–Западный фронт, 1943 год.

Сергея Коршунова считают малоизвестным летописцем СССР, хотя во время войны он побывал на Орловско–Курской дуге и много работал на Северо–Западном фронте. На его кадрах не только ужасы Второй мировой, фотограф без устали снимал людей — военных, партизан, добровольцев — безумно красивые и светлые лица.

Фото Всеволода Тарасевича «По дороге в медсанбат». Невская Дубровка, Ленинградская область, 1941 год.

Красноармейцы выносят раненого с поля боя. Ленинградский фронт, начало операции на Невской Дубровке. Интересный факт — у одного из бойцов полы плащ–палатки завязаны в узел, возможно, она была ему велика.

Фото Всеволода Тарасевича «В цехе завода. Девочка укладывает болванки снарядов». Ленинград, 1942 год.

«Во время войны многое показывать было нельзя. Таковы были условия цензуры. Но я снимал. И по обязанности, и по долгу... Среди фотографий есть и серые, и не очень резкие. Сработаны были старенькой «лейкой», которую всегда носил в кармане. Возможно, сегодня не всем понятно, почему так долго я смотрю на них, осторожно перебираю, по многу раз раскладываю. И не могу спрятать дрожащих рук...» — писал в своих воспоминаниях автор.

Фото Аркадия Шайхета «Здравствуйте, родные!». Карачев, август 1943 год.

В освобождённом городе Карачев Орловской области фотограф стал свидетелем случайной встречи военнослужащего со своими сёстрами, которым удалось спастись от смерти. Отца и мать, как и сотни других жителей, расстреляли фашисты во время двухлетней оккупации. Герой фотографии — 22–летний Александр Широбоков, автослесарь 1267–го зенитного артиллерийского полка. Он прошел всю Великую Отечественную, участвовал в войне с Японией, а после победы вернулся в родной город.

Фото Эммануила Евзерихина «Стоять насмерть!». 2–й Белорусский фронт, 1943 год.

Батарея 152–миллиметровых гаубиц Д–1 образца 1943 года ведёт огонь по обороняющимся немецким войскам. Через 32 года фотограф смог встретиться с героем своего кадра — Вячеславом Царапкиным, ставшим к тому времени подполковником.

Фото Евгения Халдея «Между боями». Новороссийск, 1943 год.

Бытовое обслуживание бойцов на Малой земле Новороссийска. Малоземельцы Ф. Гуленко (слева) и Д. Возицин за работой.

Фото Евгения Халдея «Снова жизнь!». Севастополь, 9 мая 1944 год.

Первые отдыхающие в только что освобождённом Севастополе. В архиве известного фотографа снимки военного и послевоенного Севастополя — самая большая часть. Там есть и прогремевшие на весь мир фотографии, а есть мало знакомые публике кадры.

Фото Дмитрия Бальтерманца «Парад побеждённых». Москва, 17 июля 1944 год.

«Парад побежденных» — марш военнопленных немцев, получивший ироничное название «Большой вальс». По Садовому кольцу в течение нескольких часов провели более 57 тысяч немецких военнослужащих, в том числе офицеров и генералов, взятых в плен во время Белорусской наступательной операции «Багратион». Их сопровождали вооруженные всадники и конвоиры. Следом за пленными ехали поливальные машины, которые символически очищали асфальт от «фашистской грязи».

Фото Ивана Шагина «На фоне разрушенного Рейхстага». Берлин, май 1945 год.

Иван Шагин — один из самых известных фотографов Второй мировой войны. Сам он был универсалом, его работы показывали героев труда и науки, спорта и учёбы. Характерный стиль Шагина стал узнаваемым не только на Родине, но и за её пределами.

Фото Аркадия Шайхета. Серия «Сталинградская битва», сентябрь 1942 год.

Не все фотографии военных лет имеют конкретные названия, многие снабжены описаниями, которые делали сами фотовоенкоры. Эта называется «Вместе с частями Красной армии сталинградские рабочие мужественно отстаивали каждый метр родного города». В кадре — ополченцы завода «Красный октябрь». Впереди — посёлок Халтаевка на берегу Волги, построенный самими рабочими из сплавляемой по реке древесины.

Фото Аркадия Шайхета «Даёшь Киев! Переправа через Днепр». 1943 год.

Это одна из серии пронзительных фотографий, на которых советские сапёры под нескончаемыми бомбардировками строят переправу через Днепр северо–восточнее Киева.

Фото Эммануила Евзерихина «Московские ополченцы». 1941 год.

Одна из самых узнаваемых фотографий военных лет. В кадре мужчины разного возраста, разных национальностей, не подлежащие призыву, но вставшие под ружьё. За несколько месяцев лета и осени 1941 года из добровольцев Советского Союза было сформировано 60 дивизий, 200 отдельных полков и 1755 истребительных батальонов народного ополчения.

Фото Всеволода Тарасевича. Без названия. Ленинградская область, 1943 год.

На многих выставках эту фотографию именуют «Защитники Ленинграда». Почти всю войну автор провёл в блокадном городе, постоянно выезжая на фронт, в войска, защищавшие Ленинград. Его фотографии зачастую говорили о происходящем больше, чем сводки Совинформбюро, ведь его интересовала не плакатная картинка, а простой русский солдат, принявший на себя всю тяжесть военного времени.