Волна мошенничества в городе продолжается

На этот раз жителей города обманули в интернете. Желая приумножить свои сбережения, двое норильчан решили попробовать заработать на брокерском рынке. Место заработка нашли в интернете, перешли по ссылке c мобильного телефона и автоматически "подарили" мошенникам более полутора миллионов рублей. На данный момент ссылки неактивны, и на связь с пострадавшими никто не выходит.

По факту мошенничества следователи возбудили два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции настоятельно просят граждан сохранять бдительность, не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать потенциально вредоносные программы и не сообщать данные карт сомнительным лицам.