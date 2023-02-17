Волна мошенничества в городе продолжается

Зачастую злоумышленник представляются сотрудниками банка, и этот случай не стал исключением. Со слов потерпевшего, ему позвонил один из таких «банковских работников». Сообщив молодому человеку, что он рискует потерять все свои сбережения, звонок был переведён на другого «специалиста», который продолжил общение. Злоумышленники убедили норильчанина оформить на своё имя кредит, а затем перевести деньги на указанные ими счета. В результате мошеннических действий парень потерял 290 тысяч рублей.

В местном ОМВД было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников!