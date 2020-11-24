Волонтёры акции #МыВместе возобновили доставку продуктов первой необходимости

В Норильске общероссийская акция взаимопомощи реализуется при поддержке администрации города, молодёжного парламента, благотворительных фондов и общественных организаций. С начала пандемии пожилым, маломобильным, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию норильчанам помогало несколько групп волонтёров — фонд «Территория добра», движение «Комбинат добра» и добровольцы из штаба при администрации. Горожане самостоятельно принимали решение, к кому из добровольных помощников им обращаться за помощью.

— Норильск присоединился к этой акции ещё в марте, с момента введения в крае и у нас на нашей территории ограничительных мер, — говорит Михаил Голуб, начальник управления по спорту. — В городе был создан муниципальный волонтёрский штаб. Неравнодушные норильчане оказывали своим землякам помощь по доставке продуктов и медикаментов, предметов гигиены, а порой волонтёров просили и выгулять собаку. С 29 октября 2020 года, руководствуясь Указом губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019–nCoV, на территории Красноярского края» и письмом от руководителя Агентства молодёжной политики, было принято решение возобновить работу по доставке продуктов первой необходимости горожанам в возрасте 65+ и больным COVID-19, находящимся на самоизоляции. Волонтёры — участники акции получат на руки специальные бейджи. Также будет решаться вопрос с НПОПАТ, о том, чтобы сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для добровольцев, которые будут выполнять доставку продуктов и лекарств.

Елена Слатвицкая, главный специалист отдела молодёжной политики управления по спорту и руководитель муниципального волонтёрского штаба, говорит, что в период первой волны пандемии был большой спрос на волонтёрскую помощь. Сейчас потребность стала в разы меньше. На данный момент зарегистрировано три обращения.

— Весной 98 % обращений было связано только с доставкой продуктов питания, — говорит Елена Слатвицкая. — Тогда у одних горожан были средства, чтобы оплатить продукты, а были и те, кто остался без средств к существованию, и им приходилось помогать продуктами питания. И тогда мы обращались за поддержкой к нашим партнёрам — благотворительным фондам, которые и помогали нам выполнять такие заявки. Помимо продуктов, в острый период пандемии осуществлялась доставка лекарств, чаще всего льготных. Были заявки, которые можно отнести к категории хозяйственных. У нас не было заявок, которые бы оставались в подвешенном состоянии.

Оставить свою заявку можно по одному из телефонов горячей линии акции #МыВместе:

- федеральный — 8-800-200-34-11,

- краевой — 8-800-100-53-19,

- норильский ситуационный центр — 43-71-57,

- благотворительный фонд «Территория добра» — 46-53-33.

А можно оформить свою просьбу лично в штабе акции #МыВместе, который находится на улице Советской, 4, кабинет службы профилактики. Часы работы штаба: с 9 до 18 часов. Также можно позвонить на рабочий сотовый телефон руководителя: 8-905-092-14-85. Если заявка поступила в ситуационный центр поздно вечером, то она выполняется на следующий день, и человека об этом предупреждают. В критических и сложных ситуациях, когда время дорого, волонтёры стараются выполнить заявку в тот же день.

— Мы работаем в партнёрстве с благотворительным фондом «Территория добра», фондом «Возможность» — это для нас волонтёрский ресурс, с бюджетными учреждениями: спорта, культуры, образования, — продолжает Елена Слатвицкая. — На сегодняшний день у нас в реестре 91 волонтёр, и сейчас такое количество покрывает потребность населения в помощи. Как будет дальше развиваться ситуация, никто не знает, но если меры против пандемии будут ужесточаться, то потребность в волонтёрах возрастёт, и тогда мы проведём дополнительный набор добровольцев. Норильчане отзывчивы к чужой беде. Волонтёром может стать каждый желающий. Для этого надо зарегистрироваться на сайте dobro.ru. На этой страничке находите ссылку на акцию #МыВместе, после регистрации можно позвонить по телефону ситуационного центра или моему рабочему сотовому и оставить информацию о себе. Также зарегистрироваться можно и на страничке акции www.мывместе2020.рф.

По первой просьбе норильчан на помощь приходят и волонтёры-медики. Организация была создана на базе Норильского медицинского техникума. Среди добровольцев — и те, кто только начал получать профессиональное медицинское образование, и те, кто уже работает по специальности.

Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра» и председатель норильской Общественной палаты:

— Фонд «Территория добра» продолжит работу, которую мы начали в период первой волны пандемии. У акции #МыВместе сильный костяк в виде некоммерческого сектора. Партнёрские отношения благотворительных фондов и общественных организаций позволяют оперативно реагировать на потребности людей, которые в период пандемии вынуждены находиться на самоизоляции. Чаще всего это люди «серебряного» возраста и норильчане с COVID-19, которые переносят заболевание дома и по объективным причинам не могут покидать пределы своей квартиры.

Обращения уже начинают поступать от жителей города, и на этой неделе сотрудники фонда уже приняли несколько заявок. Некоторые из просьб исходили от людей без определённого места жительства. Как бы мы ни относились к ним, но они всё же остаются людьми, и им, так же как и другим, нужна помощь. Таким горожанам мы помогаем не только продуктами и одеждой, но и консультациями, а также оказываем содействие в оформлении или восстановлении документов. Порой помогаем и добрым словом, которое вселяет в них надежду на перемены к лучшему. Мы стараемся дать человеку удочку, с помощью которой он сможет поймать рыбу. И это возможно только тогда, когда мы вместе.