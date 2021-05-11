Волонтёры благотворительного фонда «Территория добра» совместно с МПК «Норильский» поздравили ветеранов с Днём Победы

«Территория добра» уже второй раз подхватывает инициативу МПК и оказывает волонтёрскую поддержку. В этом году в МПК «Норильский» сформировали 29 продуктовых наборов, в состав которых вошли продукция мясоперерабатывающего комбината и угощение к чаю - выпечка и сладости.

Более 20 волонтёров фонда «Территории добра», а некоторые были с ребятишками помогали развести подарки уважаемым адресатам. Родители хотели, чтобы их дети узнали о войне от очевидцев тех грозных событий.

Сотрудники мясоперерабатывающего комбината начали поздравлять героев ещё 7 мая, на праздничном вечере Совета ветеранов войны и труда. А в День Победы посылки получили ещё 17 ветеранов. Наборы развезли по разным районам Большого Норильска в считанные часы.

Председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник считает, что ветеранам приятно не столько получить подарки, сколько от души пообщаться с горожанами. Они высоко ценят желание молодого поколения больше узнать об истории своей страны.