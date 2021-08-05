Волонтёры «Комбината добра» очистили от мусора берега реки Ура

«Мы убрали мусор с берега реки Ура. Наша команда с удовольствием присоединилась к проекту, потому что сами мы тоже постоянно очищаем территории и вместе с тем продвигаем идею раздельного сбора отходов. Сейчас мы ждём приглашения организаторов к участию в дальнейшей уборке», — рассказала волонтёр «Комбината добра» Ольга Горчакова.

Проект охватывает восемь субъектов страны, в их числе Красноярский край и Мурманская область. Добровольцы убирают мусор с берегов Енисея, ручьёв Пшеничного и Ароматного, которые протекают в Дудинке. Также отряды пройдут по окрестностям Норильска — очистят озеро Долгое, реку Щучью и район аэропорта Валёк.

«Когда был объявлен проект «Чистая Арктика», компания «Норникель» первой откликнулась на него. И уже 2 августа в Норильске высадился десант волонтёров. Да, конечно, они не вычистят в одночасье весь город или порт Дудинка. Но и главная наша задача не в этом. Мы должны показать жителям Арктики стремление привести регион в порядок», — прокомментировал председатель правления общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.

30 арктических отрядов из 13 регионов готовы убрать не только бытовой мусор, но и свалки техники, металлолом. Кроме этого, добровольцы отслеживают бесхозные автомобили и передают данные в уполномоченные органы. Помогают им опять же инициативные жители и волонтёры «Комбината добра» из Норильска и Дудинки. Организационную поддержку оказал экспертный центр Проектный офис развития Арктики (ПОРА).