Волонтёры «Норникеля» собрали почти 900 тысяч рублей на благотворительном аукционе

26 декабря волонтёры «Норникеля» провели ярмарку-аукцион, которая в этом году прошла под девизом «С Севера с теплом!». Главное мероприятие состоялось в Москве на площадке DigitalLoft. Онлайн к столичному эфиру присоединились корпоративные волонтёры с территорий присутствия «Норникеля»: из Норильска, Читы, Заполярного, Мончегорска, а также Красноярска. Они рассказали о своих проектах и провели аукцион, на котором разыграли игрушки и сувениры, сделанные собственными руками. Также участники встречи провели онлайн мастер-класс по изготовлению новогодних венков. Гостями мероприятия стали и медиаперсоны. Так, из московской студии выступил артист театра и кино Дмитрий Харатьян, он спел несколько песен и поделился своим опытом благотворительности. Ещё одним гостем эфира стал Сергей Жуков из группы «Руки вверх!», певец рассказал о помощи ближним и оставил всем добрые пожелания.

В числе продававшихся на аукционе этого года лотов были варенье из морошки и черники, шелковый платок с изображением северного сияния, игрушки из ваты, свечи и мыло ручной работы. Немало набралось и символов года. Один из игрушечных тигров в наряде Деда Мороза стал самой крупной покупкой на новогоднем аукционе, его приобрел директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин. Общая сумма пожертвований, собранных всего за один день, составил 880 тысяч рублей.

Все собранные на ярмарке и в день аукциона средства будут удвоены «Норникелем» и направлены на поддержку детей из регионов, где работает компания. Помощь получат малыши, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, а также детские дома и фонды.

«Ярмарка проходит в третий раз и набирает обороты с каждым годом. Волонтёры своими руками сшили игрушки, сделали различные сувениры и аксессуары. Приобретая их, вы не просто покупаете подарок к Новому году, вы делаете добрые дела для детей из наших регионов, которые нуждаются в помощи», – рассказала Елена Крючкова, руководитель программы корпоративного волонтёрства «Норникеля».

Онлайн-ярмарка продолжит работу до 14 января https://xn--b1aainaoogbwmif6j.xn--p1ai/ Пройдя по ссылке, можно приобрести оставшиеся игрушки и сделать пожертвование.