Волонтёры продолжают помогать норильчанам

Волонтёры помогают не только с доставкой продуктов, но и в бытовых делах и во многом другом. Также оказывается помощь пациентам в больницах.

– Сотрудничая с городскими волонтёрскими штабами, команда «Мы вместе» выполняет колоссальный объём работы: от доставки продуктов пенсионерам до ремонта квартиры многодетной семьи после пожара. В данный момент мы активно помогаем доставлять подарки к Новому году ветеранам Великой Отечественной войны и труда, ветеранам здравоохранения, детям-сиротам, детям из малообеспеченных и неполных семей, детям медиков, пожилым и маломобильным людям. Также сейчас бросили все силы на восстановление квартиры многодетной семьи после пожара, планируем закончить к концу месяца, чтобы Новый год семья встречала дома, — рассказывает врио председателя Молодёжного парламента города Норильска, руководитель волонтёрского штаба «Мы вместе» Денис Коваль.

А недавно волонтёры взяли шефство над одним из работников Ванкорского нефтегазового месторождения.

– Евгений обратился в наш штаб неделю назад. В госпиталь его экстренно доставили прямиком с места работы с 72-процентным поражением лёгких из-за COVID-19. В Норильске никого из знакомых у нефтяника нет, поэтому мы взяли над ним шефство — доставляли бытовые вещи и продукты питания. Евгений Владимирович очень хорошо отзывался о врачах и медицинском персонале нашей инфекционной больницы и передавал им искренние слова благодарности. Сегодня я отвёз его на утренний рейс в аэропорт. Новый год он будет встречать с семьёй и близкими, — рассказывает Дмитрий Сологуб, один из волонтёров штаба «Мы вместе».

Волонтёры напоминают, если вам нужна помощь, то каждый может обратиться в штаб «Мы вместе» по номеру телефона +7-908-032-31-10.