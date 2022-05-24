Волонтёры проекта «Формирование городской среды» помогают норильчанам принять участие в голосовании

Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2023 год. Норильск представлен двумя объектами: многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с детской площадкой, тротуарами, беговой дорожкой и травмобезопасным покрытием в Кайеркане, на ул. Первомайской, 12-16, и стадион с полимерным покрытием, спортивным оборудованием, зоной воркаута и игровой площадкой для детей в Талнахе, на ул. Рудной, 9-11.

«Жители Центрального района поддерживают Талнах и Кайеркан. Я уверен, что каждому из нас хочется жить в комфортной городской среде и каждому под силу внести свой вклад в дальнейшее благоустройство городских территорий. Голосование занимает не более двух минут, но при этом ценность каждого голоса велика. От нашего решения зависит, какие проекты будут реализованы в следующем году», — отметил председатель комиссии по городскому хозяйству Норильского горсовета Роман Сербин.

Проявить активную гражданскую позицию может каждый норильчанин в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо перейти на сайт или на портал «Госуслуги» (веб-версия). В личном кабинете пользователя на главной странице в разделе «Выскажите своё мнение» нужно проголосовать за выбранный объект.

Важная роль в проведении голосования отведена волонтёрам. Они рассказывают о грядущих переменах на каждой территории, а также помогают горожанам пройти голосование в МФЦ, АДЦ и СРК «Арена». Помимо этого, они сами активно выражают своё мнение по поводу благоустройства.