Волонтёры-медики отпраздновали новоселье

Напомним, ремонт был выполнен на средства гранта муниципального конкурса. Его размер составил 200 тысяч рублей. Силами самих волонтёров-медиков в помещении площадью 48 м2 сделан косметический ремонт, частично закуплена мебель, а друзья-общественники из «Арт-подвала» украсили одну из стен учебного класса тематическим граффити. Значительную помощь в оформлении помещения оказали и члены местной Общественной палаты.

«Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в реализации проекта «Доврачебка», помогал нам как можно скорее справиться с ремонтом и украсить наш класс. Теперь у нас наконец-то появилась своя штаб-квартира для проведения мастер-классов по оказанию первой помощи, которые очень востребованны. Ведь, к сожалению, не у всех желающих есть возможность предоставить для этого помещение. Конечно, места здесь не так много, но мы сможем проводить мастер-классы хотя бы по группам для всех желающих», — рассказала руководитель норильского отделения ВОД «Волонтёры-медики», депутат горсовета Норильска Анастасия Савичева.

После торжественной части волонтёры-медики Норильска под руководством Анастасии Савичевой провели первый в отремонтированном помещении мастер-класс по оказанию доврачебной помощи. Участниками стали представители некоммерческих организаций Норильска.

Участникам рассказали об основах оказания первой помощи при отсутствии у человека сознания, пульса и дыхания, а также при обморожениях, ожогах, электротравмах, отравлениях, наружных кровотечениях, наличии инородных тел в верхних дыхательных путях и травмах различных частей тела. Кроме того, наглядно продемонстрировали, как правильно проводить сердечно-лёгочную реанимацию.

«Когда мы начинали проведение мастер-классов, у нас была всего одна обучающая программа. Со временем пришли к тому, что необходимо учитывать возраст участников. Ведь мы обучаем оказанию первой помощи в том числе школьников — сотрудничаем с 35 общеобразовательными учреждениями Норильска. Для них у нас отдельный мастер-класс: суть та же, но подача другая. Аналогично проработана программа для взрослого населения. За четыре года нашей работы мы пришли к выводу, что наиболее эффективный формат — обучение небольших групп — до 10 человек, чтобы иметь возможность отработать каждое упражнение. Думаю, такой «малый» формат мы будем стараться применять в дальнейшем», — отметила Анастасия Савичева.

Сейчас в Норильске около 50 волонтёров-медиков, обученных для проведения мастер-классов по оказанию первой помощи. Самые активные из них уже успешно проявили себя, завоевав первые места на краевом тематическом конкурсе. Теперь победители и призёры будут представлять Норильск на федеральном конкурсе по оказанию первой помощи среди волонтёров-медиков со всей России, с гордостью добавляет Анастасия Савичева.

Более подробную информацию о том, как стать волонтёром-медиком или участником мастер-класса по оказанию первой помощи, можно получить по телефону +7-913-508-59-29.