МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вопрос парковки большегрузов во дворах города обсудили в Норильской госавтоинспекции

Вопрос парковки большегрузов во дворах города обсудили в Норильской госавтоинспекции

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Вопрос парковки большегрузов во дворах города обсудили в Норильской госавтоинспекции

Беседу дорожные полицейские провели с представителями организаций и собственниками большегрузного транспорта и специализированной техники.

Вопрос парковки большегрузов во дворах города обсудили в Норильской госавтоинспекции

Начальник местного отдела ГИБДД Александр Камзалаков обозначил проблемные моменты дорожной безопасности в городе. Основной вопрос обсуждения — это безопасность дорожного движения большегрузного транспорта, в частности парковка грузовых автомобилей во дворах в нарушение правил дорожного движения. Собственникам грузового транспорта напомнили, что в городе для стоянки данного вида транспорта администрацией города оборудованы четыре специальные площадки. Также присутствующим разъяснили об ответственности за нарушение правил стоянки в жилой зоне.

По результатам встречи всеми участниками принят ряд решений к последующей их реализации. Госавтоинспекторы поблагодарили присутствующих за понимание и проявление гражданской позиции в вопросах безопасности дорожного движения.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
23 августа в 14:54 1540
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