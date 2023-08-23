Вопрос парковки большегрузов во дворах города обсудили в Норильской госавтоинспекции

Начальник местного отдела ГИБДД Александр Камзалаков обозначил проблемные моменты дорожной безопасности в городе. Основной вопрос обсуждения — это безопасность дорожного движения большегрузного транспорта, в частности парковка грузовых автомобилей во дворах в нарушение правил дорожного движения. Собственникам грузового транспорта напомнили, что в городе для стоянки данного вида транспорта администрацией города оборудованы четыре специальные площадки. Также присутствующим разъяснили об ответственности за нарушение правил стоянки в жилой зоне.

По результатам встречи всеми участниками принят ряд решений к последующей их реализации. Госавтоинспекторы поблагодарили присутствующих за понимание и проявление гражданской позиции в вопросах безопасности дорожного движения.