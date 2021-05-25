Вопросам безопасности был посвящён визит Людмилы Магомедовой в образовательные учреждения города

Оценку того, как обеспечивается безопасность школьников, она начала прямо с порога - с пункта охраны и вахты. Здесь собравшиеся вместе с директором школы Антоном Бабуриным, начальником управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андреем Колиным сосредоточились на том, как построена пропускная система - расположении постов охраны, доступности «тревожной» кнопки, механизме проверки документов, работе мониторов и системы внутреннего видеоконтроля.

Увидели, как проводится замер температуры, убедились в наличии средств индивидуальной защиты и антисептических растворов, а заодно поинтересовались лицензией на осуществление охранной деятельности у сотрудника казачьей охраны.

В целом депутата Заксобрания края уровень организации безопасности в 20-й школе удовлетворил. Обсуждая детали с директором и педагогами, удалось определить некоторые узкие места - необходимость установки в помещениях дверей повышенной защищённости и внедрения более современной системы оповещения.

К немаловажным моментам присутствующие отнесли расширение штата психологов в школах. По мнению педагогов, одного специалиста на образовательное учреждение недостаточно. Эту позицию поддержала и Людмила Магомедова, заверив, что данный вопрос будет рассмотрен в обязательном порядке.

Планы и пожелания преподавателей по усовершенствованию системы безопасности были Людмилой Магомедовой одобрены с одним лишь уточнением: чтобы работа была эффективной, сформировать список требуемого нужно до 1 июня.