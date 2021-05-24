Вопросы деятельности национально-культурных организаций и межнациональных отношений обсудили в администрации города

Глава Норильска Дмитрий Карасев провёл заседание консультативного совета по делам национальностей, в состав которого входят представители администрации, правоохранительных органов, а также лидеры национально-культурных объединений города.

«На сегодняшний день численность жителей Норильска — 182 021 человек, они представляют около 80 национальностей, действуют 18 национально-культурных объединений. Работу по взаимодействию с национальными сообществами на территории осуществляет отдел по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями, который нацелен на создание условий для эффективной деятельности указанных объединений, на развитие межнационального согласия. Мы активно поддерживаем идеи сохранения самобытности, культуры, обычаев, языка и традиций разных народов. Реализуем проекты общегородского масштаба, заявляем о себе на региональном уровне. В рамках многих национальных организаций на безвозмездной основе действуют творческие коллективы, проводятся уроки родного языка, национальные праздники и другие мероприятия, наполняя национально-культурную среду города новыми достижениями и интересными событиями», — доложила начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации города Норильска Лидия Леу.

Дмитрий Карасев отметил важность создания условий для дальнейшего развития национально-культурных организаций в городе:

«Норильску нужен общий дом для представителей всех национальностей, куда каждый может прийти и провести своё мероприятие, пообщаться с единомышленниками из других национальных сообществ. Мы двигаемся в этом направлении. Сейчас ведём большую работу по созданию в Норильске национально-культурного центра. Хочется в ближайшие годы уже иметь видимый результат. Я настроен на эту работу», — отметил глава.

Начальник Отдела МВД России по городу Норильску Олег Мусихин подчеркнул, что Россия — многонациональная страна, и на территории Норильска учитываются интересы людей всех национальностей с точки зрения охраны правопорядка.

«Сотрудники Отдела МВД совместно с ФСБ контролируют ситуацию в городе, чтобы на начальной стадии погасить негативную ситуацию. Мы также следим в интернет-пространстве за информацией террористического и экстремистского характера. В этом году нами было выявлено четыре преступления. Серьёзную работу нужно проводить с молодёжью, включая школьников. Для этого, считаю, нужно действовать совместно», — сказал Олег Мусихин.

«Учитывая приближающийся летний сезон и ряд других факторов, предлагаю рассмотреть вопрос создания народной добровольческой национально-культурной дружины, куда войдут в том числе активные представители национально-культурных объединений. Действовать они будут при содействии полиции и администрации города: патрулировать общественные пространства и места притяжения горожан. Кроме того, начиная с нового учебного сезона, необходимо проводить работу в школах, вузах и средних специальных учебных заведениях, подключать организации к трансляции культурных ценностей разных народов молодому поколению норильчан», — подытожил Дмитрий Карасев.

Вопрос создания национальной добровольческой дружины, по его словам, необходимо решить оперативно. О том, как добиться максимальной эффективности этого объединения, глава города также предложил подумать представителям всех национальных сообществ.