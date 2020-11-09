Восемь ДТП за выходные

Первое происшествие с пострадавшими произошло в субботу на Юго-Западной объездной автодороге. Водитель автомобиля LАDА, не имея прав на управление машиной и находясь в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Focus. После этого Форд столкнулся с УРАЛом. В ДТП пострадали водитель LАDА и два его пассажира. Виновнику дорожно-транспортного происшествия может грозить административный арест до 15 суток либо уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ.

Второе ДТП произошло на 17-м километре автодороги Норильск-Алыкель. Водитель автомобиля Toyota Fielder выехал на обочину, которая находилась слева по ходу движения, и врезался в опору освещения. Водитель Тойоты получил травмы различной степени тяжести, а его пассажир скончался от полученных травм на месте ДТП ещё до приезда бригады скорой помощи.

По предварительной версии, водитель выбрал неверную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сейчас полицейскими проводится доследственная проверка в рамках уголовно-процессуального кодекса РФ.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз просят водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость, которая позволит контролировать автомобиль, учитывать погодные и дорожные условия, и пристёгиваться ремнями безопасности.