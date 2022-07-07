Восемь норильских выпускников получили высший балл по результатам единых государственных экзаменов

Выпускник 11-й гимназии наилучшим образом сдал ЕГЭ по истории. Три человека из гимназий № 1 и № 5, а также школы № 1 получили высший балл по русскому языку. Экзамен по литературе с отличным результатом сдали ребята из школ № 23 и № 37. 100 баллов на экзамене по информатике получили выпускники гимназий № 1 и № 5.

В целом результаты итоговой аттестации 2022 года сопоставимы с результатами прошлых лет, а также с общероссийскими и краевыми показателями. Об этом рассказала заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева.

В этом году увеличилось количество выпускников, преодолевших порог минимального балла по физике, обществознанию и истории. В сравнении с прошлым выпуском больше ребят набрали 80 и более баллов по обществознанию, истории, физике, математике и профильным предметам. Медалью за особые успехи в учебе отмечены 88 норильчан. Итоговая аттестация прошла в штатном режиме. Не было подано ни одной аппеляции.