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Восемь норильских выпускников получили высший балл по результатам единых государственных экзаменов

Восемь норильских выпускников получили высший балл по результатам единых государственных экзаменов

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Восемь норильских выпускников получили высший балл по результатам единых государственных экзаменов

Гордостью Норильска стали ребята, набравшие 100 баллов.

Восемь норильских выпускников получили высший балл по результатам единых государственных экзаменов

Выпускник 11-й гимназии наилучшим образом сдал ЕГЭ по истории. Три человека из гимназий № 1 и № 5, а также школы № 1 получили высший балл по русскому языку. Экзамен по литературе с отличным результатом сдали ребята из школ № 23 и № 37. 100 баллов на экзамене по информатике получили выпускники гимназий № 1 и № 5.

В целом результаты итоговой аттестации 2022 года сопоставимы с результатами прошлых лет, а также с общероссийскими и краевыми показателями. Об этом рассказала заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева.

В этом году увеличилось количество выпускников, преодолевших порог минимального балла по физике, обществознанию и истории. В сравнении с прошлым выпуском больше ребят набрали 80 и более баллов по обществознанию, истории, физике, математике и профильным предметам. Медалью за особые успехи в учебе отмечены 88 норильчан. Итоговая аттестация прошла в штатном режиме. Не было подано ни одной аппеляции.

Текст Надежда Петрова
Фото Владимир Макушкин
7 июля в 15:44 1490
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