Восьмиклассники гимназии № 1 посетили музей боевого братства

Ребята познакомилась с оружием и экипировкой не только времён Великой Отечественной войны, но и с современными образцами. Валерий Шабурин, участник боевых действий в Афганистане, руководитель местного отделения "Боевого братства", поделился со школьниками своими воспоминаниями об армейском прошлом.

Одна из школьниц, просматривая книгу памяти Красноярского края "Афганистан 1979-1989", нашла портрет своего родственника Олега Курмышева, который героически погиб в Афганистане.

Во встрече со старшеклассниками участвовал и представитель местного отделения "Десантного братства" Александр Крашенинников. Ветеран воздушно-десантных войск рассказал ребятам о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны, о вкладе норильчан в победу над фашистскими захватчиками, поведал о "войсках дяди Васи" и о нелёгкой, но почётной службе десантников.