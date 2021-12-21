Воспитанники детского дома Дудинки получат новогодние подарки от Почты России и Фонда защиты детей
Воспитанники детского дома Дудинки получат новогодние подарки от Почты России и Фонда защиты детей
Подарки будут отправлены воспитанникам 27 детских домов Красноярского края
Почта России разошлет более 1200 новогодних подарков от Фонда защиты детей. Их получат воспитанники 1000 детских домов во всех 85 регионах нашей страны и 200 детей-инвалидов с Дальнего Востока, которые находятся на домашнем обучении.
В нашем регионе подарки отправятся в 27 детских учреждений, в том числе в Дудинку. Все расходы по отправке груза Почта России берёт на себя.
Это вторая подобная совместная акция Почты России и Фонда защиты детей. В прошлом году перед новым годом партнёры отправили более 1000 посылок с книгами для библиотек детских домов, сообщают на Почте России.
Среди подарков – энциклопедии, художественная литература, сказки, журналы, развивающие игры, наборы для поделок и игрушки. Несколько посылок с книгами, напечатанными по системе Брайля, предназначеных для слепых детей. Некоторые дети-инвалиды по запросу своих семей получат тёплую одежду.
«Доставить 1200 посылок в населённые пункты от Владивостока до Калининграда в самое пиковое время, перед Новым годом, – достаточно сложная задача. Но мы сможем это сделать благодаря обширной логистической сети, которая охватывает каждый адрес в стране», – прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.
«Не первый год Почта России помогает доставить радость ребятам, волею судьбы оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы благодарны компании за помощь в таком масштабном проекте, благодаря которому в ближайшие дни новогодние подарки Фонда защиты детей прибудут в самые отдалённые уголки нашей страны, чтобы известить ребят о том, что о них помнят, им желают добра», – сказал председатель Фонда защиты детей, писатель, академик РАО Альберт Лиханов.