Воспитанники детского дома Дудинки получат новогодние подарки от Почты России и Фонда защиты детей

Почта России разошлет более 1200 новогодних подарков от Фонда защиты детей. Их получат воспитанники 1000 детских домов во всех 85 регионах нашей страны и 200 детей-инвалидов с Дальнего Востока, которые находятся на домашнем обучении.

В нашем регионе подарки отправятся в 27 детских учреждений, в том числе в Дудинку. Все расходы по отправке груза Почта России берёт на себя.

Это вторая подобная совместная акция Почты России и Фонда защиты детей. В прошлом году перед новым годом партнёры отправили более 1000 посылок с книгами для библиотек детских домов, сообщают на Почте России.

Среди подарков – энциклопедии, художественная литература, сказки, журналы, развивающие игры, наборы для поделок и игрушки. Несколько посылок с книгами, напечатанными по системе Брайля, предназначеных для слепых детей. Некоторые дети-инвалиды по запросу своих семей получат тёплую одежду.

«Доставить 1200 посылок в населённые пункты от Владивостока до Калининграда в самое пиковое время, перед Новым годом, – достаточно сложная задача. Но мы сможем это сделать благодаря обширной логистической сети, которая охватывает каждый адрес в стране», – прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

«Не первый год Почта России помогает доставить радость ребятам, волею судьбы оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы благодарны компании за помощь в таком масштабном проекте, благодаря которому в ближайшие дни новогодние подарки Фонда защиты детей прибудут в самые отдалённые уголки нашей страны, чтобы известить ребят о том, что о них помнят, им желают добра», – сказал председатель Фонда защиты детей, писатель, академик РАО Альберт Лиханов.