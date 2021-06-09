Воспитанники норильских творческих коллективов проведут лето на крупных тематических площадках страны

Воспитанников Норильской детской музыкальной школы, ставших победителями конкурса «Новые имена», пригласили в XXIX международную летнюю творческую школу в Суздале. Занятия будут проходить с 19 июня по 2 июля. Также ребята получили стипендию в размере 10 тысяч рублей.

«Молодые дарования пройдут индивидуальные мастер-классы и получат рекомендации от преподавателей ведущих музыкальных и художественных учебных заведений России, примут участие в концертных программах, художественных выставках и других мероприятиях. Их ждёт насыщенная фестивальная программа и интересные творческие встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства», - рассказала главный специалист отдела развития отраслевых услуг управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Анастасия Кадачева.

30 ребят из хореографического коллектива «Шкода» с 20 июля по 24 августа будут отдыхать в культурно-оздоровительном центре «Премьера» в Анапе. Путёвки родители оплачивали частично - 20% от общей стоимости, остальную часть оплаты взял на себя город.

Кроме того, в этом году норильчане впервые примут участие в детском культурном форуме, организованном при поддержке краевого министерства культуры. Пройдёт мероприятие в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства с 26 по 28 августа. В состав делегации от Красноярского края вошли десять участников духового оркестра BrassBanda во главе с художественным руководителем Алексеем Пупиком. Среди мероприятий форума - деловая программа для детей и взрослых, знакомство ребят с культурным наследием столицы, демонстрация личных достижений, обмен творческим опытом и концерты.