Воспитанники реабилитационного центра «Виктория» сегодня принимали поздравления с Днём защиты детей

Отметить начало календарного лета и один из старейших международных праздников в «Виктории» решили в спортивном стиле. Мальчишки и девчонки, разделившись на две команды, с азартом преодолевали барьеры в эстафете и забрасывали мячи в корзину. Обычно праздники в центре проходят в формате концертов, но в этот раз перед лицом жюри, в которое вошли представители норильского отделения «Боевого братства» Валерий Шабурин и Дмитрий Губарев, ребятам хотелось показать именно силу.

- Да, наши дети непростые. К сожалению, у многих из них имеются определённые болезни. Знаете, победить эти болезни и жить с ними нелегко. Именно поэтому наши ребятишки — такие же солдаты, такие же герои. Они живут! Живут и радуются, радуют родителей и нас своими успехами. И может быть, мы не всегда до конца понимаем, сколько требуется усилий этим детям, чтобы это показать, — поделилась и. о. директора центра Ирина Высоцкая.

Она также отметила, что особенно приятно принимать поздравления от друзей, которые уже не первый год поддерживают воспитанников «Виктории». Например, уже год исполнился дружбе с общественной организацией «Центр социальной реабилитации», в подарок от которой ребята получили улучшающий качество речи прибор Forbrain. Не с пустыми руками пришли и депутат горсовета Валерий Шабурин и предприниматель Дмитрий Губарев, они подарили детям развивающие игрушки и наборы для творчества. Промышленная строительно-монтажная компания, которая регулярно оказывает помощь центру, тоже не осталась в стороне, презентовав малышам наборы для раннего развития.