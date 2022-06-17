Воспользоваться одной из самых востребованных в бизнес-сообществе учебных программ можно и в России

Возможность обучиться специальности «Блокчейн» у россиян появилась в 2019 году. Тогда в Московском физико-техническом институте (МФТИ) при поддержке компании «Норникель» была запущена магистерская программа по данной специальности. Базовой организацией выступает лаборатория блокчейн-технологий научного центра «Идея».

В этом году программа примет уже четвёртый поток студентов. Подать документы можно с 20 июня. По итогам обучения никто из выпускников не остаётся без работы, а некоторые магистранты работают по специальности, совмещая работу с учёбой. Именно этим и ценится данное направление обучения. А недавно программа МФТИ по блокчейну попала в рейтинг лучших англоязычных и российских учебных программ по версии РБК. Ранее она вошла в рейтинг лучших мировых учебных программ. Тогда канадское издание в сфере альтернативных финансов BanklessTimes опубликовало список лучших мировых университетов, в учебной программе которых есть направления по блокчейну. Магистратура, которую курирует НЦ «Идея», – единственная не только из России, но и из Восточной Европы, попавшая в этот список.