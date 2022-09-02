Вот где жизнь

Машинист электровоза рудника «Комсомольский», бригадир участка внутришахтного транспорта Сергей Страхов на днях получил звание «Почётный горняк РФ». Это не первая его награда, он уже является кадровым работником «Норникеля», ветераном труда компании и России. Все эти награды он рассматривает как оценку его вклада в общее дело. За него он болеет, это знают и коллеги, которые обращаются за советом, и семья, которая привыкла, что папа работает много. Порой даже на общественных началах. Например, когда его кандидатуру предложили на роль председателя социально–трудового совета рудника.

– Это высшая инстанция поиска справедливости на комбинате, причём реально работающая. Мне оказали доверие сами сотрудники, для меня это самое ценное. Если бы я к тому времени не имел жизненного опыта, не пошёл бы, но с годами понимаешь, как всё работает и как общаться с людьми. Их нужно любить. Надо понять, чего они хотят, выслушать. На человека важно смотреть как на личность, — рассказывает Сергей.

Себя в шутку он называет «политруком», потому что на правах бригадира одного из самых крупных участков (почти 200 сотрудников) да и просто старшего коллеги он часто делится взглядами на жизнь и знаниями с молодёжью.

– Знаете, я пришёл на рудник в 1997 году, тогда моими наставниками были люди советской закалки, один даже был бывшим узником Норильлага. И учили они конкретно, говорили без обиняков. Сегодня молодёжь другая, и учим её по–другому. По молодости я мог горячиться, доказывая свою точку зрения, сегодня же я лучше потрачу больше времени на объяснения, чтобы человек понял и не сделал ошибки. Потому что её цена под землёй во сто крат больше, чем на поверхности, — объясняет он. — Новичкам важно понимать, в какую непростую профессию они пришли. Техника сегодня современная, но работа шахтёра была и будет сложной, мужской. Я, кстати, убеждён, что женщины, не в обиду им, созданы для более лёгких и приятных занятий. А с грязным и трудным должны справляться мужики.

Понимают особенности труда не все, для того и нужен бригадир — оценить, помочь, подсказать. А ещё связать отделы, подрядчиков, в общем, дел хватает. Тем более что разбирается он во многих профессиях, говорит, помогли смутные 90–е:

– Это сегодня комбинат вкладывает деньги в новую технику, и выработка выглядит как метро — широкая, освещённая. Люди, приехавшие с материка, удивляются. А тогда время было сложное, технику нужно было чинить, и наличие разносторонних навыков приветствовалось — это позволяло держать процесс на плаву. А мне это на руку было — я ещё тогда любил технику, имел корочки электрика, слесаря и очень всем интересовался.

Изначально, правда, Сергей Страхов не собирался работать под землёй. Уроженца Славянска пригласил в Норильск дальний родственник, работавший в НШСТ. Туда же инженером–механиком устроился и Страхов.

– В те годы на комбинате задерживали зарплату, люди бросали квартиры, их невозможно было продать. Но в Славянске было ещё сложнее — работы не было вовсе. У нас с женой не было сомнений, ехать или нет, так как надо было жить и растить дочку. Правда, окончательно решились остаться на Севере только спустя года три, когда почувствовали себя тут как дома, — вспоминает Сергей.

Десять лет семья прожила в гостинке на улице Бауманской, 33. Ждали, когда подойдёт очередь на получение квартиры, которую так и не получили — программа закончилась. Но ни это, ни местный климат не повлияли на желание остаться. Позднее купили жильё сами.

– Работа под землёй меня тоже не пугала. Я приехал с «наземной» специальностью, работал в цехе капремонта НШСТ слесарем. Уже здесь получал горную профессию в учкомбинате. Так многие делали — помню, в 1990–е я встречал крепильщика, ранее окончившего ВГИК. Но, как и всем, ему нужно было кормить семью, вот он и устроился на рудник. А я, отучившись на крепильщика, пошёл дальше и со временем овладел всеми профессиями, которые предусмотрены на нашем участке внутришахтного транспорта. Долгое время работал звеньевым, а к настоящему моменту 12 лет как являюсь бригадиром, — рассказывает Сергей Страхов.

Что такое принимать сложные решения, он знает. Например, когда нужно уволить человека по отрицательной статье или в связи с пренебрежением безопасностью. Он уверен, что горняцкое дело, как любое другое, требует максимальной концентрации и уважения.

– Наверное, я бываю занудным в объяснениях, некоторые даже шутят: «Когда ты уволишься уже?». Я не обижаюсь, у каждого своё мнение. Но им придётся подождать. Свою работу я люблю, — смеётся Сергей. — Да, уезжать есть куда — в Краснодаре квартира, приобретённая по программе «Наш дом», гараж, машина. Но мы с женой пока не готовы. Ещё можем пригодиться тут.

Ему и в самом деле рано списывать себя со счетов — всего 55 лет, сил полно, а опыта — на пятерых хватит. Дочь они с супругой Натальей вырастили, она парикмахер высокого класса, работает в Санкт– Петербурге.

Сергей говорит, что его жена — трудоголик, как и он сам. Наверное, поэтому они так ценят часы, которые можно провести вместе:

– Мы любим встречать гостей. Жена чудесно готовит, обожает делать выпечку. Я ей тут не помощник, разве что с макаронами справлюсь. Но наше самое любимое время то, которое проводим вдвоём. Порой мы часами сидим и разговариваем о разном. Наташа — моя поддержка. Знаете, что я ценю в ней больше всего? Она умная. И любит меня. А это для любого мужчины гордость.

Своё смелое решение подойти много лет назад в ресторане к понравившейся девушке и познакомиться он до сих пор считает одним из лучших в жизни.

– Мы сидели за соседними столиками, я проявил инициативу. Она меня поначалу не восприняла всерьёз, но я настойчивый. С тех пор мы вместе, — с улыбкой вспоминает Сергей.

С годами у супругов появились и общие хобби. Например, прогулки на велосипеде. На материке даже в магазин на нём ездят. А ещё в доме Страховых любят читать.

– Читаю Ильфа и Петрова и поражаюсь, как можно написать сто лет назад то, что смешно и сегодня? Уважаю рассказы Шукшина, он настоящий русский самородок. Советские фильмы по душе. Всё это приводит меня к мысли, что нужно любить людей. Да, они могут разочаровывать, но важно всё равно пытаться их понять, — рассказывает Сергей. — А ещё любой любитель книг знает, какое удовольствие — листать книгу, держать том в руках. Но со временем я понял, что электронная база книг шире, чем доступный ассортимент бумажных. К тому же я увлекаюсь историческими материалами, а их проще найти в интернете.

Увлекает его вполне конкретный исторический период — август 1941–го. Сергею важно понять, какие ресурсы смогла найти страна и её жители, чтобы противостоять фашистской агрессии.

– Мы испытывали недостаток техники, сложности с личным составом армии, но смогли противостоять. И большой вклад внёс героизм людей. Меня интересуют герои, отдавшие свою жизнь, но оставшиеся безызвестными. Я много читал об этом. И на работе ребятам рассказываю об этом периоде, хочу, наверное, чтобы и они заинтересовались историей, — делится он.

А вот ещё одно увлечение супруга Наталья не разделила, но честно принимает все годы совместной жизни — компьютеры.

– Потрясающее достижение человеческого ума! Машина, которая может выполнять огромное число функций, — восхищается наш герой. — Первый компьютер я купил ещё в 1990–е годы для дочери и уже тогда был ошеломлён его возможностями. Стал интересоваться, как переустановить систему, собрать–разобрать технику. Сегодня, бывает, чиню ноутбуки по просьбе друзей. Пока застопорился на программировании. Может, просто не был так настойчив, чтобы его изучить.

Он признаётся, что бывают мгновения, когда он задумывается, почему не выбрал работу в офисе, где тише и спокойней. И тут же понимает — потому что без техники и людей, не ощущает свою жизнь наполненной:

– Как это оставишь? Прихожу на участок, а там всё бурлит. Я везде хочу поучаствовать, помочь, если нужно! Порой так наобщаешься за день, что голос садится, хочется тишины. Подумаешь: устал, наверное, от всего, пора на отдых. А потом поспишь, поешь, и снова тянет туда. И пока это ощущение сохраняется, пока я буду полезен, буду выходить на свой участок, просто потому, что люблю своё дело.