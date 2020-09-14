ВОЗ зафиксировал максимальный показатель заразившихся COVID-19 по миру

Согласно опубликованным данным ВОЗ за прошедшие сутки зафиксирован рекордный прирост заразившихся. За время пандемии это самая большая цифра – 308 тысяч случаев. Количество летальных исходов выросло на 5 537.

Лидируют по числу заражений регионы Северной и Южной Америки. Там всего 14 699 174 случая, а за сутки зарегистрировано 132 464. Число летальных исходов увеличилось на 3 308 и составляет 508 705. На втором месте Юго-Восточная Азия, здесь 5 377 062 заразившихся и 92 391 умерший. За сутки число заразившихся увеличилось на 101 119, число умерших составило 1 270 человек.

Третьей по показателям в мире стоит Европа. На 13 сентября было зафиксировано 4 796 426 случаев и 225 494 человека умерли от инфекции. За 24 часа заразились еще 48 921 человек, умерли – 367.

По странам лидирует США, там зарегистрировано 6 386 832 случая. Россия на четвертом месте – 1 068 320. За сутки в нашей стране зафиксировано 5 502 случая, что также является рекордным показателем с 30 июля.