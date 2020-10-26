Возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных средств

Женщина обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о краже денежных средств. Накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Псевдосотрудник убедил пенсионерку в том, что произведена попытка снятия средств с её лицевого счёта. Далее путём уговоров мошенник выяснил смс-коды, с помощью которых похитил с личного счёта 59-летней женщины 51 тысячу рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть бдительными и внимательными. Необходимо провести профилактические беседы с родственниками о том, что телефонные аферисты могут представляться кем угодно: работниками банков, органов социальной защиты, почтовых отделений или сотрудниками правоохранительных органов. Предпринимайте разумные меры для сохранения своих сбережений. Не доверяйте звонкам и письмам от незнакомцев, тем более если речь идёт о передаче денежных средств.