Возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн» расширились

Если ранее сервис мог использоваться только поступающими на бюджетные места, то в этом году он будет работать и для абитуриентов, идущих на платное отделение, а также на целевые и льготные места бюджетного приёма. Кроме того, усовершенствована система обновления конкурсных списков. Теперь информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента сразу после решения приёмной комиссии. Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей. Таким образом они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение. Также абитуриенты могут продолжать использовать классические способы подачи документов – отправить их в вуз почтой или принести лично.