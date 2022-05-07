Возрождая традицию

Традиция эта возникла в 2013 году. И для она ветеранов стала одним из важных элементов празднования Дня Победы. Дегустация - ответственное дело: такой же солдатской кашей 9 мая будут угощать с полевых кухонь всех горожан. Но ветераны ответственности не боятся, они прошли через многое,но и сейчас остаются в строю, улыбаются и верят в молодёжь, в её патриотизм.

Побывали на мероприятии и первые лица города, воспользовавшись хорошей возможностью отдать дань свидетелям Победы и сказать им самые тёплые слова.

Первым поздравил ветеранов глава города Дмитрий Карасев:

- Наши уважаемые, дорогие, почётные гости. Мне радостно видеть вас на возродившемся после пандемии мероприятии. Пусть эта добрая традиция не прерывается больше никогда. С праздником вас, и дай вам бог крепкого здоровья.

К поздравлениям присоединилась и заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева:

- Мне очень приятно, что сегодня вы улыбаетесь. Обнимаю вас всех, желаю счастья и благополучия.

- Навсегда останется примером подвиг героев, павших за свободу и мир на нашей земле. Навсегда останется в память трудовой подвиг наших женщин стариков и детей, которые обеспечивали фронт всем необходимым. Низкий вам поклон. Спасибо за то, что вы есть, - обратился к собравшимся врио военного комиссара Норильска Алмаз Габбасов.

Гости, а вернее, хозяева праздника, пребывалив приподнятом настроении. Они пробовали солдатскую кашу и каждый хвалил её отменный вкус,и каждый отмечал, что она достойнатого,чтобыугостить ею горожан. Но и сами норильчане достойны многого. Об этом упомянул председатель местного горсовета Александр Пестряков:

- Власти города прикладывают максимум усилий для того, чтобы Норильску было присвоенопочётное звание«Город трудовой доблести». Почти 50000 человек уже проголосовало за это. Сейчас документ находится на рассмотрении у президента. Мы рассчитываем, что получимположительныйответ. Норильчане поправу заслужили такую честь.

Говоря о неизменных ценностях нашего народа, председатель норильского городского Совета ветеранов войны и труда Валерий Шабурин затронул тему преемственности поколений:

- Мырегулярно посещаем школы и детские сады,и нас всегда встречаютс теплом. Якое-что заметил: в этом мире многое меняется, растут наши дети, но неизменным остаётся одно -забота о наших дорогих ветеранах, память о тех, кто погиб в страшной войне. Не меняются лица тех, кто смотрит на нас с чёрно-белых экранов документальной хроники того тяжёлого времени. Мы сохраним эту память и будем передавать её из поколения в поколение. И Знамя Победы будем и дальше нести гордо,сохраним его на все века. Спасибо вам, дорогие ветераны, за вашу самоотверженность,за то, что вы и сейчас делитесь своим опытом и знаниями молодёжи. Хочу всем нам пожелать мира и добра.

Атмосфера поддержки и уважениярастрогала норильских ветеранов.

- Мы очень соскучились по таким встречам. Я вот уже три года не виделась со своими. Очень жаль, что собравшись, мы говорим о войне с нацистами не прошлом времени. Мы думали, что в 1945 году победили их навсегда,на нацизм опять поднял голову. Я сама родом из Брянска,там шли кровопролитные бои. Война надолгозагнала нас в леса, а ведь мы были совсем детьми. Выжили и стали создавать новый, лучшиймир. Уже сами воспитывали своих детей. И молодёжь у нас очень хорошая,вся надежда на них. Люди нашей страны – это люди созидания. Со стороны, скорее всего, нам завидуют. Пусть завидуют, пусть боятся. Мы выстоим снова и будем жить - поделилась общим настроем Мария Караулан, в детстве ставшая узницей фашистских концлагерей.

После дегустации все перешли в зрительный зал, чтобы посмотреть театрализованный концерт «Света», посвящённый Победе в Великой Отечественной войне.За трогательную постановку отдельное спасибо вокальной судии Voices, хореографическим ансамблям «Болеро» и «Шкода», а также народному ансамблю танца «Оганер».

Хочется верить, что добрая традиция, укрепившаяся в Норильске, действительно больше никогда не прервётся. И если и будут у ветеранов слезы на глазах, то только слёзы радости и счастья.